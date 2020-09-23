Разумков не вірить, що Рада прийме закон про Київ до виборів

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає малоймовірним ухвалення законопроекту №2143-3 "Про місто Київ - столицю України" до місцевих виборів 25 жовтня. Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що у фракції планують встигнути до місцевих виборів розглянути закон про столицю.

Про це спікер сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я думаю, що це малоймовірно, що ми зможемо розглянути в повному обсязі цей законопроект. Зараз не готовий сказати, чи подавав комітет цей законопроєкт на наступні два пленарні тижні. Цього тижня - робота комітетів, і від того, що вони встигнуть розглянути, багато залежить, що саме потрапить у порядок денний пленарних тижнів. Далі ми маємо два пленарні тижні, і після цього - тиждень у комітетах і два тижні - робота в округах", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, законопроект про столицю був ухвалений парламентом у першому читанні ще у жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутата.

Також у Раді пояснювали, які повноваження матиме мер Києва після ухвалення законопроекту про столицю.

Крім того, у "Слузі народу" стверджували, що врахували всі зауваження до законопроекту про столицю.