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Рейтинг партій перед місцевими виборами: у кого більше шансів на перемогу

Автор: Анна Березина

За підсумками голосування 25 жовтня в Україні визначаться нові склади місцевих рад. Для цього на виборах партіям необхідно подолати 5% бар'єр. Які політичні сили мають високий рівень підтримки у виборців, а також рейтинги партій по містах - детальніше на РБК-Україна.

Агрегований рейтинг партій по Україні

Лідером електоральних симпатій за місяць до виборів на террріторіі всієї країни залишається "Слуга народу" (15,5%). На другому місці з однаковим результатом в 11,4% підтримки опинилися "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - "За життя".

Група "Рейтинг", 25-28 вересня, 5000 респондентів

  1. "Слуга народу" - 15,5%
  2. "Європейська солідарність" - 11,4%
  3. "Опозиційна платформа - "За життя" - 11,4%
  4. "Батьківщина" - 8,3%
  5. "За майбутнє" - 6,2%
  6. "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,9%
  7. "Наш край" - 3,1%
  8. УДАР - 3,1%
  9. "Свобода" - 3,0%
  10. "Партія Шарія" - 2,5%
  11. "Сила і честь" - 2,0%
  12. "Голос" - 1,8%
  13. "Пропозиція" - 1,8%
  14. "Перемога Пальчевського" - 1,7%

У список для моніторингу було включено 65 партій, значна частина з них - місцеві. У агрегіованому рейтингу місцеві партії сумарно отримали 23,4% голосів.

Зведений агрегований рейтинг є сумою результатів усіх політичних сил, які були отримані в ході опитувань в кожній області.

Рейтинг партій у Києві

всі рейтинги партій в Київраду

Найбільшу кількість голосів на виборах в міськраду Києва можуть набрати партія нинішнього мера Віталія Кличка "УДАР", а також "Європейська солідарність" і "Слуга народу".

Згідно з даними соцопитувань, високі шанси пройти до міської ради з більше 5% голосів є у депутатів партій "Перемога Пальчевського", "Опозиційна платформа - За життя", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь".

Група "Рейтинг", 31 серпня - 1 вересня, 1200 респондентів

  1. УДАР - 28,6%
  2. "Європейська солідарність" -14,0%
  3. "Слуга народу" - 10,7%
  4. "Перемога Пальчевського" - 6,9%
  5. ОПЗЖ - 6,8%
  6. "Голос" - 6,5%
  7. ВО "Батьківщина" - 6,4%
  8. "Сила і честь" - 5,5%
  9. "Партія Шарія" - 3,8%
  10. "Єдність" - 2,7%
  11. ВО "Свобода" -2,6%
  12. "ЭкоПартия" -1,5%
  13. "Радикальна партія" -1,1%

Центр Разумкова, 24 липня - 2 серпня, 2019 респондентів

  1. УДАР - 19,8%
  2. "Слуга народу" - 15,0%
  3. ОПЗЖ - 11,5%
  4. "Європейська солідарність" - 11,4%
  5. "Перемога Пальчевського" - 7,1%
  6. ВО "Батьківщина" - 5,5%
  7. "Сила і честь" - 5,5%
  8. "Голос" - 4,3%
  9. "Партія Шарія" - 3,5%
  10. ВО "Свобода" - 3,4%
  11. "Єдність" - 2,6%
  12. "Рідна країна" - 2,1%
  13. Партія Борислава Берези - 1,5%

Група "Рейтинг", 26 - 27 липня, 2000 респондентів

  1. "Європейська солідарність" - 19,8%
  2. "Слуга народу" - 19,3%
  3. УДАР - 17,1%
  4. ОПЗЖ - 8,0%
  5. ВО "Батьківщина" - 5,7%
  6. "Партія Шарія" - 5,0%
  7. "Голос" - 4,6%
  8. "Перемога Пальчевського" - 4,5%
  9. "Сила і честь" - 3,0%
  10. ВО "Свобода" - 2,5%
  11. "Українська стратегія" -1,8%
  12. "Єдність" - 1,4%
  13. "Самопоміч" - 1,3%
  14. "Громадянська позиція" - 1,3%

Центр "Соціс", 8 - 20 травня, 4000 респондентів

  1. "Європейська солідарність" - 14,6%
  2. "Слуга народу" - 12,8%
  3. УДАР - 9,4 %
  4. ВО "Батьківщина" - 6,4%
  5. ОПЗЖ - 6,2%
  6. "Рух нових сил" - 3,6%
  7. "Партія Шарія" - 3,1%
  8. "Голос" - 2,9%
  9. ВО "Свобода" - 2,1%
  10. "Сила і честь" - 1,7%
  11. "Українська стратегія" - 1,6%
  12. "Самопоміч" - 1,5%
  13. "Громадянська позиція" - 1,5%

Рейтинг партій у Дніпрі

Згідно з соціологічними дослідженнями, лідерами електоральних симпатій в Дніпрі є партії "Слуга народу", "Пропозиція", "Громадська сила" та "Опозиційна платформа - За життя"

Група "Рейтинг", опитування 8 - 17 серпня, 1000 респондентів

Більшість опитаних віддають перевагу кандидатам партії чинного мера Бориса Філатова "Пропозиція". Далі в рейтингу з фактично однаковим результатом розташувалися "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

  1. "Пропозиція" - 27,9%
  2. "Слуга народу" - 14,7%
  3. "Опозиційна платформа - За життя" - 14,3%
  4. "Громадська сила" - 9,6%
  5. "Блок Вілкула" - 7,9%
  6. "Європейська солідарність" - 5,1%
  7. "Партія Шарія" - 4,2%
  8. ВО "Батьківщина" - 3,1%
  9. "Сила і честь" - 1,7%
  10. "Радикальна партія" - 1,5%
  11. "Голос" - 0,6%
  12. "Громадянська позиція" - 0,6%
  13. "Наш край" - 0,6%

Центр "Соціс", опитування 27 червня - 7 липня, 1200 респондентів

На майбутніх виборах в міськраду більше 20% жителів Дніпра готові проголосувати за кандидатів від "Слуги народу". З невеликим відставанням друге місце рейтингу - у партії "Пропозиція". На третій сходинці розташувалася партія "Громадська сила", лідером якої є Загід Краснов.

Популярні новини
  1. "Слуга народу" - 23,2%
  2. "Пропозиція" - 21,9%
  3. "Громадська сила" - 13,3%
  4. "За майбутнє" - 11,7%
  5. "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%
  6. "Європейська солідарність" - 6,6%
  7. "Партія Шарія" - 4,2%
  8. ВО "Батьківщина" - 4,2%
  9. "Сила і честь" - 0,9%
  10. "Громадянська позиція" - 0,9%
  11. "Голос" - 0,6%
  12. КРІП - 0,5%
  13. "Закон і честь" - 0,5%
  14. ВО "Свобода" - 0,4%

Рейтинг партій у Львові

За результатами передвиборних соцопитувань, більшість городян на місцевих виборах готові підтримати "Європейську солідарність", "Об'єднання "Самопоміч" та "Голос"

Група "Рейтинг", опитування 3 - 12 липня 1200 респондентів

Перше місце за кількістю голосів опитаних займає "Європейська солідарність". На другому і третьому місці рейтингу кандидатів до міськради Львова розташувалися "Самопоміч" і "Голос".

  1. "Європейська солідарність" - 28,2%
  2. "Самопоміч" - 18,6%
  3. "Голос" - 9,8%
  4. "Слуга народу" - 7,6%
  5. ВО "Свобода" - 5,7%
  6. ВО "Батьківщина" -5,6%
  7. "Варта" - 4,6%
  8. "Громадянська позиція" - 4,2%
  9. "Сила і честь" - 3,4%
  10. "Українська галицька партія" - 3,3%
  11. "Радикальна партія" -2,3%
  12. ОПЗЖ - 1,9%
  13. "Партія Шарія" - 0,8%

Центр "Соціс", опитування 17 - 23 червня, 2000 респондентів

За даними соціологічного дослідження за червень, у Львівську міськраду з результатом більше 5% можуть пройти "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода", "Українська галицька партія", "Слуга народу", "Громадянська позиція".

  1. "Європейська солідарність" - 29,1%
  2. "Самопоміч" - 16,2%
  3. "Голос" - 11,1%
  4. ВО "Свобода" - 6,9%
  5. "Українська галицька партія" - 6,4%
  6. "Слуга народу" - 5,6%
  7. "Громадянська позиція" - 5,4%
  8. "Варта" - 4,5%
  9. ВО "Батьківщина" - 3,8%
  10. "Сила і честь" - 2,8%
  11. ОПЗЖ - 1,7%
  12. "Українська стратегія Гройсмана" - 1,6%
  13. "Радикальна партія" - 0,9%

Рейтинг партій у Харкові

Група "Рейтинг", опитування 4 - 12 липня, 1600 респондентів

Більшість з опитаних групою "Рейтинг" на майбутніх місцевих виборах в облраду готові підтримати партію чинного міського голови Харкова "Блок Кернеса "Успішний Харків"

На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", за нею - "Слуга народу". На четвертій сходинці рейтингу - політсила екс-губернатора ОДА Юлії Світличної "Блок "Разом". Також 5% прохідний бар'єр у облрада може подолати "Європейська солідарність".

Прогноз погоди
  1. Блок Кернеса "Успішний Харків" - 30,1%
  2. ОПЗЖ - 22,9%
  3. "Слуга народу" -12,7%
  4. Блок Світличної "Разом" - 11,5%
  5. "Європейська солідарність" - 5,9%
  6. "Партія Шарія" - 4,7%
  7. ВО "Батьківщина" - 3,2%
  8. "Опозиційний блок" - 2,8%
  9. "Радикальна партія" -1,0%
  10. "Сила і честь" - 0,8%
  11. ВО "Свобода" - 0,7%
  12. "Наш край" - 0,6%
  13. "Голос" - 0,5%
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