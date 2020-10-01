Рейтинг партій перед місцевими виборами: у кого більше шансів на перемогу

За підсумками голосування 25 жовтня в Україні визначаться нові склади місцевих рад. Для цього на виборах партіям необхідно подолати 5% бар'єр. Які політичні сили мають високий рівень підтримки у виборців, а також рейтинги партій по містах - детальніше на РБК-Україна.
Агрегований рейтинг партій по Україні
Лідером електоральних симпатій за місяць до виборів на террріторіі всієї країни залишається "Слуга народу" (15,5%). На другому місці з однаковим результатом в 11,4% підтримки опинилися "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - "За життя".
Група "Рейтинг", 25-28 вересня, 5000 респондентів
- "Слуга народу" - 15,5%
- "Європейська солідарність" - 11,4%
- "Опозиційна платформа - "За життя" - 11,4%
- "Батьківщина" - 8,3%
- "За майбутнє" - 6,2%
- "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,9%
- "Наш край" - 3,1%
- УДАР - 3,1%
- "Свобода" - 3,0%
- "Партія Шарія" - 2,5%
- "Сила і честь" - 2,0%
- "Голос" - 1,8%
- "Пропозиція" - 1,8%
- "Перемога Пальчевського" - 1,7%
У список для моніторингу було включено 65 партій, значна частина з них - місцеві. У агрегіованому рейтингу місцеві партії сумарно отримали 23,4% голосів.
Зведений агрегований рейтинг є сумою результатів усіх політичних сил, які були отримані в ході опитувань в кожній області.
Рейтинг партій у Києві
всі рейтинги партій в Київраду
Найбільшу кількість голосів на виборах в міськраду Києва можуть набрати партія нинішнього мера Віталія Кличка "УДАР", а також "Європейська солідарність" і "Слуга народу".
Згідно з даними соцопитувань, високі шанси пройти до міської ради з більше 5% голосів є у депутатів партій "Перемога Пальчевського", "Опозиційна платформа - За життя", ВО "Батьківщина", "Голос", "Сила і честь".
Група "Рейтинг", 31 серпня - 1 вересня, 1200 респондентів
- УДАР - 28,6%
- "Європейська солідарність" -14,0%
- "Слуга народу" - 10,7%
- "Перемога Пальчевського" - 6,9%
- ОПЗЖ - 6,8%
- "Голос" - 6,5%
- ВО "Батьківщина" - 6,4%
- "Сила і честь" - 5,5%
- "Партія Шарія" - 3,8%
- "Єдність" - 2,7%
- ВО "Свобода" -2,6%
- "ЭкоПартия" -1,5%
- "Радикальна партія" -1,1%
Центр Разумкова, 24 липня - 2 серпня, 2019 респондентів
- УДАР - 19,8%
- "Слуга народу" - 15,0%
- ОПЗЖ - 11,5%
- "Європейська солідарність" - 11,4%
- "Перемога Пальчевського" - 7,1%
- ВО "Батьківщина" - 5,5%
- "Сила і честь" - 5,5%
- "Голос" - 4,3%
- "Партія Шарія" - 3,5%
- ВО "Свобода" - 3,4%
- "Єдність" - 2,6%
- "Рідна країна" - 2,1%
- Партія Борислава Берези - 1,5%
Група "Рейтинг", 26 - 27 липня, 2000 респондентів
- "Європейська солідарність" - 19,8%
- "Слуга народу" - 19,3%
- УДАР - 17,1%
- ОПЗЖ - 8,0%
- ВО "Батьківщина" - 5,7%
- "Партія Шарія" - 5,0%
- "Голос" - 4,6%
- "Перемога Пальчевського" - 4,5%
- "Сила і честь" - 3,0%
- ВО "Свобода" - 2,5%
- "Українська стратегія" -1,8%
- "Єдність" - 1,4%
- "Самопоміч" - 1,3%
- "Громадянська позиція" - 1,3%
Центр "Соціс", 8 - 20 травня, 4000 респондентів
- "Європейська солідарність" - 14,6%
- "Слуга народу" - 12,8%
- УДАР - 9,4 %
- ВО "Батьківщина" - 6,4%
- ОПЗЖ - 6,2%
- "Рух нових сил" - 3,6%
- "Партія Шарія" - 3,1%
- "Голос" - 2,9%
- ВО "Свобода" - 2,1%
- "Сила і честь" - 1,7%
- "Українська стратегія" - 1,6%
- "Самопоміч" - 1,5%
- "Громадянська позиція" - 1,5%
Рейтинг партій у Дніпрі
Згідно з соціологічними дослідженнями, лідерами електоральних симпатій в Дніпрі є партії "Слуга народу", "Пропозиція", "Громадська сила" та "Опозиційна платформа - За життя"
Група "Рейтинг", опитування 8 - 17 серпня, 1000 респондентів
Більшість опитаних віддають перевагу кандидатам партії чинного мера Бориса Філатова "Пропозиція". Далі в рейтингу з фактично однаковим результатом розташувалися "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".
- "Пропозиція" - 27,9%
- "Слуга народу" - 14,7%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 14,3%
- "Громадська сила" - 9,6%
- "Блок Вілкула" - 7,9%
- "Європейська солідарність" - 5,1%
- "Партія Шарія" - 4,2%
- ВО "Батьківщина" - 3,1%
- "Сила і честь" - 1,7%
- "Радикальна партія" - 1,5%
- "Голос" - 0,6%
- "Громадянська позиція" - 0,6%
- "Наш край" - 0,6%
Центр "Соціс", опитування 27 червня - 7 липня, 1200 респондентів
На майбутніх виборах в міськраду більше 20% жителів Дніпра готові проголосувати за кандидатів від "Слуги народу". З невеликим відставанням друге місце рейтингу - у партії "Пропозиція". На третій сходинці розташувалася партія "Громадська сила", лідером якої є Загід Краснов.
- "Слуга народу" - 23,2%
- "Пропозиція" - 21,9%
- "Громадська сила" - 13,3%
- "За майбутнє" - 11,7%
- "Опозиційна платформа - За життя" - 10,5%
- "Європейська солідарність" - 6,6%
- "Партія Шарія" - 4,2%
- ВО "Батьківщина" - 4,2%
- "Сила і честь" - 0,9%
- "Громадянська позиція" - 0,9%
- "Голос" - 0,6%
- КРІП - 0,5%
- "Закон і честь" - 0,5%
- ВО "Свобода" - 0,4%
Рейтинг партій у Львові
За результатами передвиборних соцопитувань, більшість городян на місцевих виборах готові підтримати "Європейську солідарність", "Об'єднання "Самопоміч" та "Голос"
Група "Рейтинг", опитування 3 - 12 липня 1200 респондентів
Перше місце за кількістю голосів опитаних займає "Європейська солідарність". На другому і третьому місці рейтингу кандидатів до міськради Львова розташувалися "Самопоміч" і "Голос".
- "Європейська солідарність" - 28,2%
- "Самопоміч" - 18,6%
- "Голос" - 9,8%
- "Слуга народу" - 7,6%
- ВО "Свобода" - 5,7%
- ВО "Батьківщина" -5,6%
- "Варта" - 4,6%
- "Громадянська позиція" - 4,2%
- "Сила і честь" - 3,4%
- "Українська галицька партія" - 3,3%
- "Радикальна партія" -2,3%
- ОПЗЖ - 1,9%
- "Партія Шарія" - 0,8%
Центр "Соціс", опитування 17 - 23 червня, 2000 респондентів
За даними соціологічного дослідження за червень, у Львівську міськраду з результатом більше 5% можуть пройти "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода", "Українська галицька партія", "Слуга народу", "Громадянська позиція".
- "Європейська солідарність" - 29,1%
- "Самопоміч" - 16,2%
- "Голос" - 11,1%
- ВО "Свобода" - 6,9%
- "Українська галицька партія" - 6,4%
- "Слуга народу" - 5,6%
- "Громадянська позиція" - 5,4%
- "Варта" - 4,5%
- ВО "Батьківщина" - 3,8%
- "Сила і честь" - 2,8%
- ОПЗЖ - 1,7%
- "Українська стратегія Гройсмана" - 1,6%
- "Радикальна партія" - 0,9%
Рейтинг партій у Харкові
Група "Рейтинг", опитування 4 - 12 липня, 1600 респондентів
Більшість з опитаних групою "Рейтинг" на майбутніх місцевих виборах в облраду готові підтримати партію чинного міського голови Харкова "Блок Кернеса "Успішний Харків"
На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя", за нею - "Слуга народу". На четвертій сходинці рейтингу - політсила екс-губернатора ОДА Юлії Світличної "Блок "Разом". Також 5% прохідний бар'єр у облрада може подолати "Європейська солідарність".
- Блок Кернеса "Успішний Харків" - 30,1%
- ОПЗЖ - 22,9%
- "Слуга народу" -12,7%
- Блок Світличної "Разом" - 11,5%
- "Європейська солідарність" - 5,9%
- "Партія Шарія" - 4,7%
- ВО "Батьківщина" - 3,2%
- "Опозиційний блок" - 2,8%
- "Радикальна партія" -1,0%
- "Сила і честь" - 0,8%
- ВО "Свобода" - 0,7%
- "Наш край" - 0,6%
- "Голос" - 0,5%