Результати виборів: у яких містах взяли владу партії мерів

Особливістю цієї виборчої кампанії стала величезна популярність регіональних партій і партій мерів. Більшість нинішніх міських голів виграли в першому турі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори без переможця: хто взяв владу в регіонах України".

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який йшов від "Свободи", набрав у першому турі 85% голосів. Ця ж політсила здобула лідерство на виборах у Івано-Франківській обласній і міській раді.

Нинішній голова Тернополя Сергій Надал, який також йшов від "Свободи", набрав майже 75%, а сама партія взяла перше місце у міськраді.

У Хмельницькому Олександр Симчишин отримав у першому турі 87% підтримки городян. У міськраді першість взяла партія мера "Команда Симчишина".

Така ж ситуація в Харкові, де партія переможця мерських перегонів Геннадія Кернеса "Блок Кернеса - Успішний Харків" взяла перше місце на виборах і в міській, і в обласній радах. Лідерство в Чернігівській обласній та міській раді отримала партія "Рідний дім" мера Владислава Атрошенка, який набрав 77,5% у першому турі.

У Вінниці "Українська стратегія Гройсмана" отримала перемогу на виборах міськради і облради. Її кандидат Сергій Моргунов виграв у першому турі. І у випадку з Вінницею, швидше за все, на ефект рейтингового мера наклалася ще й популярність лідера політсили в цьому регіоні.

Нагадаємо, в яких містах буде другий тур виборів, йдеться в матеріалі РБК-Україна.