У Рівному поліція запобігла підкупу виборців на користь кандидата в мери

У Рівному правоохоронці запобігли підкупу виборців на користь одного з кандидатів в мери міста. Спробу підкупу виборців зафіксували на виборчій дільниці на вулиці Фабричній.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

Поліцейські встановили співорганізатора схеми підкупу виборців, який пропонував жителям міста певну суму коштів, щоб вони проголосували за визначеного кандидата. Організатора підкупу поліція також встановила.

"Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня", - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували вже 7 фактів фотографування бюлетенів, один з яких не вдалося підтвердити.

Правоохоронці порушили справу за фактом підкупу виборців. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі. Причетних до підкупу запросили до відділку поліції для надання пояснень.

Нагадаємо, сьогодні зранку спостерігачі ОПОРИ зафіксували ряд порушень на виборах у Рівному. Зокрема, на виборчих дільницях не вистачало урн для бюлетенів та кабінок для голосування.