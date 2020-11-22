ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Другий тур виборів у Рівному: на дільницях не вистачає урн і кабінок

Новость на русском → Рівне, Неділя 22 листопада 2020 11:23
Другий тур виборів у Рівному: на дільницях не вистачає урн і кабінок Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У ході другого туру місцевих виборів у Рівному зафіксували відсутність належної кількості урн і кабінок. Спостерігачі ОПОРА зафіксували це порушення на двох великих виборчих дільницях

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі.

Згідно з повідомленням, на великій виборчій дільниці № 560964 (Рівне, вул. Київська, 12Б) кабінок для голосування всього - 4, а стаціонарних скриньок - 5.

Крім того, на великій ділянці № 560989 (вул. Фабрична, 7) стаціонарних скриньок для голосування 4 і 2 - переносні. Спостерігачі відзначають, що сама ділянка облаштована не в спортивному залі, а у холі.

У Рівному за перемогу змагаються глава громадської організації "Рівне разом" Віктор Шакірзян і кандидат від партії "Європейська солідарність", президент Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської Олександр Третяк.

Як писало РБК-Україна, в Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення з закликом не йти на вибори.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні.

Так, сьогодні проходить другий тур місцевих виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Рівне второй тур Місцеві вибори
Головне про другий тур виборів
Головне про другий тур виборів
Другий тур виборів у Дніпрі
Другий тур виборів у Дніпрі
Другий тур виборів у Львові
Другий тур виборів у Львові
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мера Одеси
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00
Олександр Білоусфінансовий редактор ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00