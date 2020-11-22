Другий тур виборів у Рівному: на дільницях не вистачає урн і кабінок

У ході другого туру місцевих виборів у Рівному зафіксували відсутність належної кількості урн і кабінок. Спостерігачі ОПОРА зафіксували це порушення на двох великих виборчих дільницях

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі.

Згідно з повідомленням, на великій виборчій дільниці № 560964 (Рівне, вул. Київська, 12Б) кабінок для голосування всього - 4, а стаціонарних скриньок - 5.

Крім того, на великій ділянці № 560989 (вул. Фабрична, 7) стаціонарних скриньок для голосування 4 і 2 - переносні. Спостерігачі відзначають, що сама ділянка облаштована не в спортивному залі, а у холі.

У Рівному за перемогу змагаються глава громадської організації "Рівне разом" Віктор Шакірзян і кандидат від партії "Європейська солідарність", президент Рівненської духовної семінарії та академії християн віри євангельської Олександр Третяк.

Як писало РБК-Україна, в Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення з закликом не йти на вибори.

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні.

Так, сьогодні проходить другий тур місцевих виборів.