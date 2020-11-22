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У Полтаві члени виборчкомів отримали повідомлення із закликом не йти на вибори

Новость на русском → Полтава, Неділя 22 листопада 2020 10:34
У Полтаві члени виборчкомів отримали повідомлення із закликом не йти на вибори Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Полтаві члени дільничних виборчих комісій отримали повідомлення з закликом не йти на вибори. Всі абоненти отримали повідомлення рано вранці в 7:31.

Про це повідомляє прес-служба громадянської мережі ОПОРА.

"Спостерігачі ОПОРИ зафіксували кілька випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій надходили смс з вимогою не йти на вибори. Номер відправника - невідомий", - зазначено в повідомленні.

Зафіксовано, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД № 531145 (Соборності, 67), 531 151 (Медична, 1), 531 238 (Мазепи, 8). Всі абоненти отримали повідомлення о 7:31.

Уточнюється, що в повідомленнях, отриманих членами ДВК, міститься заклик не йти на вибори, а "отримавших продуктові набори чекає поліція". Відправник повідомлення підписується ніком "Poltava".

Нагадаємо, з початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні.

Як писало РБК-Україна, сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

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