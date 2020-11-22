ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Полтаве члены избиркомов получили cообщения с призывом не идти на выборы

Новина українською → Полтава, Воскресенье 22 ноября 2020 10:34
В Полтаве члены избиркомов получили cообщения с призывом не идти на выборы Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщения с призывом не идти на выборы. Все абоненты получили сообщения рано утром в 7:31.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестен", - указано в сообщении.

Зафиксировано, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили сообщения в 7:31.

Уточняется, что в сообщениях, полученных членами УИК, содержится призыв не идти на выборы, а "получивших продуктовые наборы ждет полиция". Отправитель сообщения подписывается ником "Poltava".

Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня проходит второй тур местных выборов. Повторно будут голосовать в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Полтава Местные выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов в Днепре
Второй тур выборов во Львове
Второй тур выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ЦИК назвал явку на местных выборах по состоянию на 13:00
Александр Белоусфинансовый редактор ЦИК назвал явку на местных выборах по состоянию на 13:00