В Полтаве члены избиркомов получили cообщения с призывом не идти на выборы

В Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщения с призывом не идти на выборы. Все абоненты получили сообщения рано утром в 7:31.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали несколько случаев, когда на мобильные телефоны членов участковых избирательных комиссий поступали смс с требованием не идти на выборы. Номер отправителя - неизвестен", - указано в сообщении.

Зафиксировано, что подобные сообщения получили, в частности, члены УИК ВД № 531145 (Соборности, 67), 531151 (Медицинская, 1), 531238 (Мазепы, 8). Все абоненты получили сообщения в 7:31.

Уточняется, что в сообщениях, полученных членами УИК, содержится призыв не идти на выборы, а "получивших продуктовые наборы ждет полиция". Отправитель сообщения подписывается ником "Poltava".

Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня проходит второй тур местных выборов. Повторно будут голосовать в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.