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Второй тур выборов в Ровно: на участках не хватает урн и кабинок

Новина українською → Ровно, Воскресенье 22 ноября 2020 11:23
Второй тур выборов в Ровно: на участках не хватает урн и кабинок Фото: местные выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В ходе второго тура местных выборов в Ровно зафиксировали отсутствие должного количества урн и кабинок. Наблюдатели ОПОРА зафиксировали это нарушение на двух больших избирательных участках

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети.

Согласно сообщению, на большом избирательном участке № 560964 (Ровно, ул. Киевская, 12Б) кабинок для голосования всего - 4, а стационарных ящиков - 5.

Кроме того, на большом участке № 560989 (ул. Фабричная, 7) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 - переносные. Наблюдатели отмечают, что сам участок обустроен не в спортивном зале, а в холле.

В Ровно за победу соревнуются глава общественной организации "Рівне разом" Виктор Шакирзян и кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк.

Как писало РБК-Украина, в Полтаве члены участковых избирательных комиссий получили сообщения с призывом не идти на выборы.

Напомним, с начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств по местным выборам в Украине.

Так, сегодня проходит второй тур местных выборов.

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