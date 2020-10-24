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У Рівному викрили 56 киян на схемі щодо дискредитації кандидата в мери

Автор: Максим Зайченко

У Рівному поліцейські викрили 56 киян на поширенні листівок компрометувального характеру щодо одного з кандидатів у мери міста. Серед них були неповнолітні.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Патрульні поліцейські виявили порушників близько трьох годин ночі 24 жовтня.

"Всі 56 осіб прибули зі столиці п'ятьма мікроавтобусами. Серед них було десятеро неповнолітніх. На 42 осіб співробітники поліції склали адміністративні протоколи. Поліцейські вилучили у правопорушників близько 10 тисяч примірників газет", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали на 42 осіб адміністративні протоколи за частиною 2 статті 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП. Всі матеріали направлені до суду для ухвалення рішення.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться у неділю, 25 жовтня. Сьогодні в Україні "день тиші" перед місцевими виборами.

Також РБК-Україна писало, що поліція відкрила 622 кримінальних справи через порушення, пов'язаних з виборчим процесом, який стартував 5 вересня.

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