У Садового є два головних суперника на виборах мера Львова

На місцевих виборах 25 жовтня на крісло мера Львова претендують три основних кандидати. З чинним мером Андрієм Садовим за посаду поборються Олег Синютка та Руслан Кошулинський.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Битва за Львів: хто битиметься з Садовим за контроль над містом".

Так, згідно з вересневим опитуванням, оприлюдненим місцевим виданням ZAXID.NET (належить ТРК "Люкс" дружини нинішнього мера) і компанією Info Sapiens від імені Міжнародного республіканського інституту, Садовий набирає 42-43% голосів, Синютка - 21-25%, Кошулинський - 14-16%.

Сам Садовий сказав РБК-Україна, що хотів би обійтися виборами в один тур.

"Другий тур - це в тому числі і додаткові витрати, зайві ризики, пов'язані з пандемією. Тому пропоную обмежитися одним", - пояснив мер.

Як пояснив один зі співрозмовників в його штабі, зараз внутрішні опитування демонструють приблизно 10% виборців, які не визначилися зі своїм вибором. Зараз важко спрогнозувати, як вони розподіляться в день голосування, тому у Садового готуються до другого туру. При цьому суперником чинного мера джерело бачить Синютку.

З такими прогнозами згодні і в "Євросолідарності", чиїм кандидатом на вибори йде Синютка.

Щодо Кошулинського, то його шанси оцінюють більш скептично.

"Кошулинський веде дуже пасивну кампанію. Все виглядає так, ніби підкилимно "Свобода" підтримує зовсім іншого кандидата. Якщо звернути увагу на медіа, пов'язані зі "Свободою", зокрема, з Ігор Кривецький – то вони помітно більше висвітлюють діяльність Синютки, ніж Кошулинського. Те ж стосується і кандидатів від ЄС", - сказав виданню джерело, близьке до Садового.

Представники львівської "Свободи" ці закиди категорично заперечують. За словами заступника голови фракції ВО "Свобода" у Львівській міськраді Андріяна Гутника, штаб щосили працює на перемогу Кошулинського у другому турі.

У той же час у "ЄС" від негласного союзу з Кошулинським відмахуються.

Детальніше про кандидатів у мери Львова Андрія Садового, Олега Синютку і Руслана Кошулинского читайте в матеріалах РБК-Україна.