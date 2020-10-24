Сьогодні в Україні "день тиші" перед місцевими виборами

У суботу в Україні настав так званий "день тиші" перед виборами в місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня. У цей день заборонена будь-яка агітація, а також мітинги та концерти в підтримку партій і кандидатів.

Це передбачено статтею 54 закону "Про місцеві вибори".

Згідно з нормами закону, "передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування".

Крім того, напередодні та в день голосування забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів і партій. Також забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів на підтримку партій і кандидатів.

Відповідно до статті 53 закону "Про місцеві вибори", засобам масової інформації протягом останніх двох днів перед днем голосування заборонено оприлюднювати результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами.

Нагадаємо, за законом, місцеві вибори в Україні проходять в останню неділю жовтня. У 2020 році це 25 жовтня. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планують взяти участь у виборах, ще 18% до цього схиляються, 6% - швидше не голосуватимуть, а 16% - точно не будуть голосувати.

Крім того, за рішенням президента Володимира Зеленського під час місцевих виборів також проведуть опитування, на якому українцям запропонують відповісти на п'ять питань.

За даними опитування КМІС, думки українців щодо рішення президента Володимира Зеленського провести опитування під час місцевих виборів 25 жовтня розділилися навпіл. Частина респондентів (44%) вважають, що це - щирий намір, 44% - що це політична технологія.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. Ще 26% визнали свою часткову обізнаність з цього питання. Водночас більше половини (55%) нічого про це не знають.