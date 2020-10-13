"Слуга народу" чинить тиск на ЦВК через вибори в Миколаєві, - ОПЗЖ

Партія "Слуга народу" здійснює незаконний тиск на ЦВК з метою скасувати реєстрацію Миколаївського міського списку ОПЗЖ.

Про це йдеться в заяві "Опозиційної платформи - За життя", передає сайт політсили.

"Суди двох інстанцій у Миколаєві та Одесі встановили факт законності реєстрації нашої партії, попри тиск і те, що заяву про зняття з виборів Миколаївського списку ОПЗЖ подала правляча партія "Слуга народу", - йдеться в заяві.

У партії стверджують, що саме голова фракції СН Давид Арахамія чинить безпосередній тиск на ЦВК, щоб не допустити найбільшу партію на вибори до Миколаївської міської ради.

"Партія "Слуга народу" стрімко втрачає рейтинги, а сам Арахамія заявив, що для правлячої партії "буде корисно програти на місцевих виборах". Однак, користуючись телефонним правом", Арахамія чинить тиск на ЦВК з метою прийняття незаконних рішень про скасування реєстрації Миколаївського міського. списку ОПЗЖ і політичної розправи - розпуск нормально працюючої Миколаївської міської виборчої комісії", - зазначають в політсилі.

У ОПЗЖ переконані, подібні дії є протизаконною спробою фальсифікувати вибори в Миколаєві.

"Ми закликаємо ЦВК не піддаватися політичному тиску з боку правлячої партії і не приймати рішень, які дискредитують членів Комісії, завдадуть шкоди українській демократії й поставлять під сумнів чесність та прозорість виборчого процесу", - підсумували в партії.

Нагадаємо, раніше в ОПЗЖ заявили, що їх намагаються зняти з виборів до Миколаївської обласної та міської рад.

Зокрема, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію через реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

На думку Ільюка, такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія по недопуску на вибори їх головного опонента.