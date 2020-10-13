"Слуга народа" оказывает давление на ЦИК из-за выборов в Николаеве, - ОПЗЖ

Партия "Слуга народа" оказывает незаконное давление на ЦИК с целью отменить регистрацию Николаевского городского списка ОПЗЖ.

Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За життя", передает сайт политсилы.

"Суды уже двух инстанций в Николаеве и Одессе установили факт законности регистрации нашей партии, несмотря на давление и то, что заявление о снятии с выборов Николаевского списка ОПЗЖ подала правящая партия "Слуга народа", - говорится в заявлении.

В партии утверждают, что именно глава фракции СН Давид Арахамия оказывает непосредственное давление на ЦИК, чтобы не допустить крупнейшую партию на выборы в Николаевский городской совет.

"Партия "Слуга народа" стремительно теряет рейтинги, а сам Арахамия заявил, что для правящей партии "будет полезно проиграть на местных выборах". Тем не менее, пользуясь "телефонным правом", Арахамия оказывает давление на ЦИК с целью принятия незаконных решений об отмене регистрации Николаевского городского списка ОПЗЖ и политической расправы - роспуске нормально работающей Николаевской городской избирательной комиссии", - отмечают в политсиле.

В ОПЗЖ убеждены, подобные действия являются противозаконной попыткой фальсифицировать выборы в Николаеве.

"Мы призываем ЦИК не поддаваться политическому давлению со стороны правящей партии и не принимать решений, которые дискредитируют членов Комиссии, нанесут ущерб украинской демократии и поставят под сомнение честность и прозрачность избирательного процесса", - резюмировали в партии.

Напомним, ранее в ОПЗЖ заявили, что их пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы.

В частности, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

По мнению Ильюка, такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.