РНБО вимагає негайно оголосити всі результати місцевих виборів

Рада національної безпеки і оборони закликав негайно оголосити всі результати місцевих виборів Центральну виборчу комісію. Недостатнє інформування суспільства про результати голосування створює ризики нацбезпеки.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Відповідний лист на ім'я голови ЦВК Олега Діденка направив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Апаратом Ради національної безпеки і оборони України фіксується зростання соціальної напруженості і, як наслідок, виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов'язаної з питанням недостатнього інформування суспільства про офіційні результати виборів", - заявив Данілов.

В РНБО нагадали, що згідно з календарним планом, офіційні результати голосування повинні були бути оголошені до 6 листопада включно.

"Разом з тим на сьогодні в певній частині територіальних округів результати голосування з місцевих виборів не встановлені", - зазначив Данілов.

Раніше РБК-Україна писало, що за станом на 10 листопада в країні повністю були встановлені результати виборів мерів лише в семи областях.

Також повідомлялося, що ЦВК зобов'язала Чернівецький тервиборчком до півночі 11 листопада встановити результати виборів.