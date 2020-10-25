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На виборах мера Харкова лідирує Кернес, - екзит-пол

Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 25 жовтня, оголосили результати екзит-полу на виборах мера Харківа. Перемагає чинний голова Геннадій Кернес.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За даними екзит-полу, у чинного мера Харкова 57,9% голосів. Далі йде Олександр Фельдман від ОПЗЖ - 12,12%, Олексій Кучер від "Слуги народу" - 11,98%, Олег Абрамічев від "Євросолідарності" - 6,23% і Ігор Черняк від "Блоку Світличної "Разом".

У Харківську міськраду проходять "Блок Кернеса" Успішний Харків" - 39,52%, "ОПЗЖ"- 16,99%," Слуга народу "- 12,39%," Європейська солідарність "- 9,17%, Партія Шарія - 6,41% та "Блок Світличної "Разом" - 5,42.

На вибори мера балотувались: чинний голова Харківської міськради Геннадій Кернес від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", чинний голова Харківської ОДА Олексій Кучер, Ігор Черняк від "Блок Юлії Світличної "Разом", Олександр Фельдман від "ОПЗЖ".

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Зазначимо, колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова.

Нагадаємо, Кернеса висунули в мери, попри те, що зараз він зараз лікується від коронавірусу в німецькій клініці. В оточенні харківського міського голови говорять, що стан Кернеса значно покращився і він йде на поправку.

Додамо, 28 вересня Кернеса зареєстрували кандидатом в мери Харкова.

Що відомо про кандидата в мери Харкова Кернеса, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна

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