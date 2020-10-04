Добкін знявся з виборів мера Харкова
Колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова. Добкін вирішив знятися з виборів на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса.
Про це він оголосив у своєму Telegram-каналі.
Свою кандидатуру Добкін зняв з виборів сьогодні.
"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", - написав він.
Нагадаємо, Кернеса висунули в мери, попри те, що зараз він зараз лікується від COVID-19 в німецькій клініці. В оточенні харківського міського голови говорять, що стан Кернеса значно покращився і він йде на поправку.
Вчора бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс розповів, що Кернес здав негативний тест на коронавірус.
Як писало РБК-Україна, 28 вересня Кернеса зареєстрували кандидатом в мери Харкова. Він балотуватиметься від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".
Що відомо про кандидата в мери Харкова Кернеса, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна