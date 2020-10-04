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Добкін знявся з виборів мера Харкова

Новость на русском → Харків, Неділя 04 жовтня 2020 16:52
Добкін знявся з виборів мера Харкова Фото: Михайло Добкін (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній народний депутат Михайло Добкін оголосив про зняття своєї кандидатури з виборів мера Харкова. Добкін вирішив знятися з виборів на користь чинного міського голови Геннадія Кернеса.

Про це він оголосив у своєму Telegram-каналі.

Свою кандидатуру Добкін зняв з виборів сьогодні.

"Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку і бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", - написав він.

Нагадаємо, Кернеса висунули в мери, попри те, що зараз він зараз лікується від COVID-19 в німецькій клініці. В оточенні харківського міського голови говорять, що стан Кернеса значно покращився і він йде на поправку.

Вчора бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс розповів, що Кернес здав негативний тест на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, 28 вересня Кернеса зареєстрували кандидатом в мери Харкова. Він балотуватиметься від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Що відомо про кандидата в мери Харкова Кернеса, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна

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