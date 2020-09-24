Третина українців сподіваються на покращення ситуації після місцевих виборів

Третина українців (34%) вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, змінять стан справ у їхніх громадах на краще. Проте 38% опитаних упевнені в тому, що місцеві вибори не змінять ситуації в громадах.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання про становище країни після виборів, 41% респондентів підтримав думку про те, що нічого не зміниться, тоді як 29% висловили упевненість у змінах на краще про ситуацію в країні. Частка тих, хто очікує змін на гірше, в обох випадках не перевищує 5%.

Найбільше сподіваються на краще після місцевих виборів у західному макрорегіоні: 41% очікує такі зміни у своїх громадах, а 36% - в цілому в країні.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 14 - 19 серпня 2020 року серед 2022 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

За даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Радикальна партія".