ЦВК призначила довибори в Раду в 50 окрузі Донецької області

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області. Довибори відбутися 28 березня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Наголошується, що у виборчу комісію надійшла постанова Верховної ради про дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна за особистою заявою.

Виборчий процес зазначених проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

У ЦВК нагадали, що раніше вже призначили на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в окрузі №87 (Івано-Франківська область).

Нагадаємо, 16 грудня Рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна. Його обрали мером Покровська.

Крім того, в листопаді Рада припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича. Нардеп склав мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.