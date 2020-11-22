ЦВК назвав явку на місцевих виборах станом на 13:00

Центральна виборча комісія оприлюднила оперативну зведену інформацію про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Станом на 13 годину явка на виборах міських голів становила 12,70%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

За даними ЦВК, в 11 містах до списків виборців включені 2 754 167 осіб, станом на 13:00 отримали бюлетені 349 668 виборців.

Найвища явка зафіксована у Слов'янську - 18,14%, найнижча у Полтаві - 11,15%.

Як зазначили у ЦВК, ці відомості не носять офіційний характер, оскільки надходять до ЦВК від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.

Нагадаємо, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів мерів 11 міст. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

За даними ОПОРИ, явка на виборах 22 листопада станом на 12:00 склала 9,7% з похибкою 0,5%.