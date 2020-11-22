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ЦИК назвал явку на местных выборах по состоянию на 13:00

Автор: Александр Белоус

Сведения ЦИК не носят официального характера

Центральная избирательная комиссия обнародовала оперативную сводную информацию о количестве избирателей, которые получили избирательные бюллетени. По состоянию на 13 часов явка на выборах мэров городов составила 12,70%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным ЦИК, в 11 городах в списки избирателей включены 2 754 167 человек, по состоянию на 13:00 получили бюллетени 349 668 избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Славянске - 18,14%, самая низкая в Полтаве - 11,15%.

Как отметили в ЦИК, эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

Напомним, 22 ноября в Украине проходит второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосуют в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

По данным ОПОРЫ, явка на выборах 22 ноября по состоянию на 12:00 составила 9,7% с погрешностью 0,5%.

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