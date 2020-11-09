ЦВК оголосила кандидата від СН переможцем виборів до Ради на 208 окрузі

Кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько офіційно переміг на довиборах до Верховної ради по 208 окрузі. Гунько стане народним депутатом замість загиблого Валерія Давиденка.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

За Гунька проголосували 21 245 виборців. Він обійшов колишнього народного депутата Олега Ляшка, який також балотувався в Раду по цьому окрузі.

Всього на довибори в Раду було зареєстровано 18 кандидатів в народні депутати. Серед них була і дружина загиблого нардепа - Людмила Давиденко.

Нагадаємо, сьогодні Центрвиборчком заявляв, що оголошення офіційних результатів довиборів в Раду на 208 окрузі в Чернігівській області затримується через судовий процес. Після рішення суду ЦВК планувала зібратися на засідання та оголосити результати.

Як писало РБК-Україна, ЦВК обробила 100% протоколів з 208 округу ще 28 жовтня. Дані протоколів свідчили про те, що перемогу на довиборах здобув Гунько з 34,10% голосів, а його головний конкурент Ляшко - здобув 31,78% підтримки виборців.

Додамо, що участь у довиборах до Ради по 208 округу в Чернігівській області взяли 50,03% виборців.