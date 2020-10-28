На довиборах в Раду по 208 округу виграв кандидат від "Слуги народу", - ЦВК
На проміжних виборах в Верховну раду по 208 одномандатному виборчому округу переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів і з незначним відривом перемагає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів. Результати голосування вже повідомили всі виборчі дільниці.
- Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,10% голосів;
- Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 31,78% голосів;
- Людмила Давиденко, самовисування - 26,68% голосів.
Інші кандидати набрали незначну кількість голосів.
У понеділок вранці, 26 жовтня, Анатолій Гунько повідомив, що згідно з проведеним його штабом підрахунку голосів він переміг на виборах в окрузі №208 25 жовтня з різницею 1442 голоси.
Своєю чергою Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів" і заявив про масштабний підкуп виборців в окрузі.
Раніше повідомлялося, що участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу на Чернігівщині взяли 50,03% виборців.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденка в травні цього року.
Згодом до передвиборчих перегонів приєдналася дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко. Її зобов'язали зареєструвати суд, оскільки ЦВК наголошувала про проблеми з документами у кандидатки.