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На довиборах в Раду по 208 округу виграв кандидат від "Слуги народу", - ЦВК

Новость на русском → Бахмач, Середа 28 жовтня 2020 02:48
На довиборах в Раду по 208 округу виграв кандидат від "Слуги народу", - ЦВК Фото: Анатолій Гунько (facebook.com/anatoliy.gunko)
Автор: Артур Родивилов

На проміжних виборах в Верховну раду по 208 одномандатному виборчому округу переміг кандидат від "Слуги народу" Анатолій Гунько. Він отримав 34,10% голосів і з незначним відривом перемагає свого опонента Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії".

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

ЦВК опрацювала 100% дільничних протоколів. Результати голосування вже повідомили всі виборчі дільниці.

  • Анатолій Гунько від "Слуги народу" - 34,10% голосів;
  • Олег Ляшко від "Радикальної партії" - 31,78% голосів;
  • Людмила Давиденко, самовисування - 26,68% голосів.

Інші кандидати набрали незначну кількість голосів.

У понеділок вранці, 26 жовтня, Анатолій Гунько повідомив, що згідно з проведеним його штабом підрахунку голосів він переміг на виборах в окрузі №208 25 жовтня з різницею 1442 голоси.

Своєю чергою Ляшко заявив, що не визнає результат "цих куплених виборів" і заявив про масштабний підкуп виборців в окрузі.

Раніше повідомлялося, що участь у довиборах у Верховну раду по 208 округу на Чернігівщині взяли 50,03% виборців.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 17 кандидатів по 208 округу, які боролися за місце в парламенті після смерті народного депутата Валерія Давиденка в травні цього року.

Згодом до передвиборчих перегонів приєдналася дружина загиблого нардепа Людмила Давиденко. Її зобов'язали зареєструвати суд, оскільки ЦВК наголошувала про проблеми з документами у кандидатки.

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