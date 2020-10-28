На довыборах в Раду по 208 округу выиграл кандидат от "Слуги народа", - ЦИК
На промежуточных выборах в Верховную раду по 208 одномандатному избирательному округу победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил 34,10% голосов и с незначительным отрывом побеждает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
ЦИК обработала 100% участковых протоколов. Результаты голосования уже сообщили все избирательные участки.
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,10% голосов;
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 31,78% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,68% голосов.
Остальные кандидаты набрали незначительное количество голосов.
В понедельник утром, 26 октября, Анатолий Гунько сообщил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах в округе №208 25 октября с разницей 1442 голоса.
В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов" и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.
Ранее сообщалось, что участие в довыборах в Верховную раду по 208 округу на Черниговщине приняли 50,03% избирателей.
Напомним, ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов по 208 округу, которые боролись за место в парламенте после смерти народного депутата Валерия Давыденко в мае этого года.
Впоследствии к предвыборной гонке присоединилась жена погибшего нардепа Людмила Давиденко. Ее обязали зарегистрировать суд, поскольку ЦИК заявлял о проблемах с документами в кандидатки.