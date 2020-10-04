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Суд обязал ЦИК зарегистрировать Давиденко кандидатом в депутаты в 208 округе

Новина українською → Киев, Воскресенье 04 октября 2020 10:34
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Давиденко кандидатом в депутаты в 208 округе Фото: Центральная избирательная комиссия (РБК-Укрина)
Автор: РБК-Украина

Верховный Суд признал действия Центральной избирательной комиссии противоправными и обязал зарегистрировать Людмилу Давиденко кандидатом в народные депутаты по 208 округу.

Об этом Давиденко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее мнению, это решение является свидетельством восстановлением справедливости.

"Справедливость восстановлена! Верховный Суд признал действия Центральной избирательной комиссии противоправными и обязал зарегистрировать меня кандидатом в народные депутаты в нашем 208 округе", - отметила она.

Давиденко убеждена, грязные технологии проиграли.

"Уверена, что для тех политиков, которые цинично использовали махинации и противоправные действия, чтобы получить депутатский мандат для собственных корыстных целей, сегодня черный день. Они уже проиграли, как проиграли их грязные технологии", - отметила она и поблагодарила всех, кто ее поддержал.

В то же время, по ее словам, она получила тысячи писем поддержки, сотни телефонных звонков из разных населенных пунктов округа.

"Я выстояла только благодаря вам - всем вместе и каждому отдельно! Это наша совместная победа", - добавила Давыденко.

Напомним, ранее Людмила Давиденко, вдова погибшего народного депутата Валерия Давыденко, заявила, что Центральная избирательная комиссия по надуманным причинам отказала ей в регистрации для участия в довыборах в Верховную раду Украины в избирательном округе №208 в Черниговской области.

Ей отказали в регистрации ссылаясь на отсутствие всех необходимых документов. Давыденко назвала действия ЦИК ущемлением прав и подтвердила, что все необходимые документы для регистрации ей были предоставлены.

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