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Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Давиденко кандидатом у депутати у 208 окрузі

Новость на русском → Київ, Неділя 04 жовтня 2020 10:34
Суд зобов’язав ЦВК зареєструвати Давиденко кандидатом у депутати у 208 окрузі Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Укрїна)
Автор: РБК-Україна

Верховний Суд визнав дії Центральної виборчої комісії протиправними й зобов’язав зареєструвати Людмилу Давиденко кандидатом у народні депутати у 208 окрузі.

Про це Давиденко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

На її думку, це рішення є свідченням відновленням справедливості.

"Справедливість відновлена! Верховний Суд визнав дії Центральної виборчої комісії протиправними й зобов’язав зареєструвати мене кандидатом у народні депутати у нашому 208 окрузі", - зазначила вона.

Давиденко переконана, брудні технології програли.

"Переконана, що для тих політиків, які цинічно вдавалися до махінацій та протиправних дій, аби отримати депутатський мандат для власних корисливих цілей, сьогодні чорний день. Вони вже програли, як програли їх брудні технології", - наголосила вона й подякувала усім, хто її підтримав.

Водночас за її словами, вона отримала тисячі листів підтримки, сотні телефонних дзвінків з різних населених пунктів округу.

"Я вистояла тільки завдяки вам - усім разом і кожному окремо! Це наша спільна перемога", - додала Давиденко.

Нагадаємо, раніше Людмила Давиденко, вдова загиблого народного депутата Валерія Давиденка, заявила, що Центральна виборча комісія з надуманих причин відмовила їй в реєстрації для участі в довиборах до Верховної ради України у виборчому окрузі №208 в Чернігівській області.

Їй відмовили в реєстрації посилаючись на відсутність усіх необхідних документів. Давиденко назвала дії ЦВК утиском прав й підтвердила, що всі необхідні документи для реєстрації нею були надані.

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