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ЦВК закликала учасників виборчого процесу дотримуватися карантину

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія закликала учасників виборчого процесу дотримуватися протиепідемічних вимог, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Комісія ухвалила відповідну постанову.

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Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Центрвиборчком також затвердив рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.

"Документом визначено низку протиепідемічних заходів, які рекомендовано здійснювати виборчим комісіям з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби", - пояснили в Комісії.

ЦВК рекомендує виборчим комісіям невідкладно розглядати подання на заміну члена виборчкому з підтвердженим COVID-19 або якого направили на самоізоляцію.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як проголосувати на місцевих виборах особам, які перебувають на самоізоляції.

Крім того, порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим пояснювали у Центрвиборчкомі.

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