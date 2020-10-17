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Як проголосувати на самоізоляції: роз'яснення від МОЗ

Новость на русском → Київ, Субота 17 жовтня 2020 10:38
Як проголосувати на самоізоляції: роз'яснення від МОЗ Урна для голосування (колаж РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня виборцю, який перебуває на самоізоляції. Для цього необхідно подати заяву в територіальну виборчу комісію до 23 жовтня.

Про це Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

За його словами, виборцям, які зараз на самоізоляції, рекомендується голосувати за місцем перебування. Для цього необхідно до 20:00 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан здоров'я.

Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця прийняла рішення щодо включення людини в список виборців для голосування за місцем перебування.

"Лікар або заклад охорони здоров'я може вам видати або виписку з карти амбулаторного хворого, або виписку з реєстру медичних записів про направлення і рецептів електронної системи МОЗ. Або той, або той документ", - пояснив Степанов.

Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії пояснили порядок голосування на місцевих виборах в Україні хворим.

Відзначимо, раніше в ЦВК повідомляли, що для голосування на виборах при собі необхідно мати паспорт у вигляді книжечки або ID-карту.

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