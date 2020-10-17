Глава Минздрава объяснил, как проголосовать на самоизоляции

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции. Для этого необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

"Им (людям на самоизоляции, - ред.) рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания. Необходимо до 20:00 23 октября подать заявление с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Врач или учреждение здравоохранения может вам выдать или выписку из карты амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы Минздрава. Или тот, или тот документ", - объяснил Степанов.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии объяснили порядок голосования на местных выборах в Украине больным.

Отметим, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.