ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Минздрава объяснил, как проголосовать на самоизоляции

Новина українською → Киев, Суббота 17 октября 2020 10:38
Глава Минздрава объяснил, как проголосовать на самоизоляции Урна для голосования (коллаж РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как проголосовать на местных выборах 25 октября избирателю, который находится на самоизоляции. Для этого необходимо подать заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

"Им (людям на самоизоляции, - ред.) рекомендуется осуществлять голосование по месту пребывания. Необходимо до 20:00 23 октября подать заявление с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок принял решение относительно их включения в список избирателей для голосования по месту пребывания.

Врач или учреждение здравоохранения может вам выдать или выписку из карты амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы Минздрава. Или тот, или тот документ", - объяснил Степанов.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии объяснили порядок голосования на местных выборах в Украине больным.

Отметим, ранее в ЦИК сообщали, что для голосования на выборах при себе необходимо иметь паспорт в виде книжечки или ID-карту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Местные выборы Коронавирус
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки
Надежда Собенкоредактор ленты новостей На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки