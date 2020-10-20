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ЦВК сформувала новий склад Івано-Франківського облвиборчкому

Автор: Роман Тверденко

Центрвиборчком затвердив новий склад Івано-Франківської обласної виборчої комісії. Колишній склад був звільнений в понеділок з-за порушень.

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Про це повідомляє сайт ЦВК.

Новий склад сформовано на підставі поданих партіями заявок з 14 осіб.

Повноваження попереднього складу тервиборчкому були достроково припинені. Комісія не виготовила у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією про партії-учасниці виборів в облраду. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені і на момент засідання ЦВК з цього питання.

Новий ТВК повинен найближчим часом виправити ситуацію і виготовити інформаційні матеріали.

Сьогодні повідомлялося, що у Львівській області поліція відкрила справу за фактом масової зміни місця голосування. Правоохоронці виявили, що деякі українці масово змінюють місце голосування, вибираючи виборчу дільницю у селищі Східниця.

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