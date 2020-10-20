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ЦИК сформировал новый состав Тернопольского облизбиркома

Автор: Роман Тверденко

Центризбирком утвердил новый состав Ивано-Франковской областной избирательной комиссии. Прежний состав был уволен в понедельник из-за нарушений.

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Об этом сообщает сайт ЦИК.

Новый состав сформирован на основании поданных партиями заявок из 14 человек.

Полномочия предыдущего состава терризбиркома были досрочно прекращены. Комиссия не изготовила в установленный законом срок информационные плакаты и буклеты с информацией о партиях-участницах выборов в облсовет. Эти же плакаты и буклеты не были изготовлены и на момент заседания ЦИК по этому вопросу.

Новый ТИК должен в ближайшее время исправить ситуацию и изготовить информационные материалы.

Сегодня сообщалось, что во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители выявили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Сходница.

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