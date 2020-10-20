ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львовской области открыли дело по факту массового изменения места голосования

Новина українською → Львовская область, Вторник 20 октября 2020 18:54
Во Львовской области открыли дело по факту массового изменения места голосования Фото: избирательный участок (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во Львовской области полиция открыла дело по факту массового изменения места голосования. Правоохранители выявили, что некоторые украинцы массово меняют место голосования, выбирая избирательный участок в поселке Сходница.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Заявления на смену места голосования подали по меньшей мере 62 человека.

По данному факту следователи Бориславского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.158 (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Проводится досудебное расследование.

Напомним, за минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по факту нарушения избирательного процесса.

Кроме того, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в Украине может снизить явку на местных выборах на 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 полиция выборы уголовное дело
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
РБК-Украинаинформационное агентство Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде