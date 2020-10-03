ЦВК зняла однофамільців Філімонова і Зеленського з виборів мера Одеси

Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла з місцевих виборів однофамільців президента Володимира Зеленського та претендента на посаду мера Одеси Олега Філімонова. У їх документах не знайшли підтвердження того, що вони вносили заставу.

Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Повідомляється, що Одеська обласна організація "Слуги народу" поскаржилася на те, що місцевий територіальний виборчком не перевіряє подані документи кандидатів. Мова йде про чотирьох однофамільців Філімонова, двох - Зеленського і одного однофамільця Михайла Саакашвілі.

ЦВК встановила, що в їх документах, поданих на реєстрацію, немає інформації про внесення грошової застави партіями, які висунули їх на вибори. Також ЦВК прийшла до висновку, що тут є ознаки введення виборців в оману шляхом реєстрації так званих "клонів".

Таким чином, ЦВК скасувала постанови територіального виборчкому про реєстрацію цих кандидатів і зобов'язав його повторно розглянути документи. Крім того, до поліції направлено звернення з проханням провести перевірку.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що через місцеві вибори можуть перенести шкільні канікули.

Також повідомлялося, що ЦВК акредитувала більше сотні офіційних спостерігачів на місцевих виборах.