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В Україні відкрили понад 150 кримінальних справ через порушення виборчого закону

Автор: Игорь Литвиненко

За добу поліція відкрила ще 13 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями виборчого процесу. З початку виборчої кампанії вже відкрито 156 кримінальних справ.

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Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Усього за добу в поліцію надійшло 240 повідомлень через порушення виборчого законодавства. Найбільше у Львівській області - 67.

З початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 2048 повідомлень у зв'язку з виборчим процесом. Найбільша кількість повідомлень зафіксовано у Київській області - 313.

"Всього до ЄРДР внесено відомості про 156 кримінальних правопорушень: 87 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 69 - пов'язаних з виборчим процесом. Також складено 309 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом", - додали в МВС.

Раніше голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що п'ята частина кримінальних справ пов'язана з підкупом виборців.

Детальніше про те, як МВС готується до виборів, читайте у матеріалі РБК-Україна "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".

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