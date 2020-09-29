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Поліція відкрила більше 120 кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу

Новость на русском → Київ, Вівторок 29 вересня 2020 04:24
Поліція відкрила більше 120 кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На даний момент Національна поліція України відкрила 123 кримінальних провадження за фактами порушення виборчого процесу. З них п’ята частина стосується ймовірних фактів підкупу.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"На даний момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією. В той же час хочу сказати про підкуп виборців. П’ята частина всіх кримінальних проваджень - це підкуп. Продовжується та сама історія - це, зокрема, ті самі продуктові набори, з логотипами політичних партій", - сказав Клименко.

Інший спосіб підкупу виборців, за його словами, - українцям за місяць до виборів пропонують проголосувати за когось, дають за це аванс у 250-300 гривень, і потім вже напередодні голосування говорять, за кого віддати голос, і просять сфотографувати бюлетень. Поліція фіксує такі факти.

Клименко нагадав, що в Україні у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр МВС та Нацполіції, де правоохоронці в режимі онлайн отримують всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.

Нагадаємо, Верховна рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

Термін подання документів для реєстрації кандидатами на місцевих виборах завершився ще 24 вересня.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ запустить чат-бот з інформацією про місцевих виборах, який повинен підвищити захист українців під час волевиявлення.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах.

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