RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні відкрито ще 12 справ із-за порушень виборчого процесу

Автор: Роман Тверденко

Поліція відкрила 12 кримінальних справ за добу у зв'язку з порушеннями під час виборчого процесу до місцевих виборів в Україні. Найбільше справ у Києві.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Загалом зі старту виборчого процесу відкрито 346 кримінальних проваджень. 174 пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 172 - з виборчим процесом.

Найбільше порушень зафіксовано у Києві (44), Київській (35) та Одеській областях (29).

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася стрілянина через агітаційний намет.

Також повідомлялося, що МВС запустило чат-бот для фіксації порушень під час місцевих виборів в Україні. За допомогою чат-бота українці зможуть сповістити правоохоронців про виявлене порушення.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори