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МВС запустило чат-бот про місцеві вибори

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 15:33
МВС запустило чат-бот про місцеві вибори Фото: людина зі смартфоном (flickr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ запустило чат-бот "Вибори-2020" про місцеві вибори 25 жовтня. Чат-бот створений для захисту волевиявлення громадян та реагування на факти порушення виборчого процесу.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Правоохоронці закликають повідомляти про порушення виборчого процесу через чат бот за адресою https://t.me/mvs_ua_bot. Сервіс дозволить визначити види порушення, такі як:

  • підкуп виборців або комісії;
  • фінансування агітації;
  • ведення агітації;
  • перешкоджання волевиявленню.

Далі потрібно вибрати точне місце, де відбулося порушення. Якщо свідок порушення перебуває на місці можливого порушення, він може додати геолокацію. Після цього необхідно додати фото або відео порушення та коментар до них. Для зворотного зв'язку можна залишити свій номер телефону.

"Повідомлення передається в Ситуаційний центр Нацполіції, обробляється і реєструється, після чого на місце події направляється патруль поліції", - повідомили в МВС.

Все поліцією відкриті вже 309 кримінальних справ щодо можливих порушень виборчого процесу і складені 1067 протоколів про вчинення адміністративних порушень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 12 жовтня до 1 листопада поліція переходить на посилений режим роботи у зв'язку з місцевими виборами.

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