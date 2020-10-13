МВД запустило чат-бот о местных выборах

Фото: человек со смартфоном (flickr.com)

Министерство внутренних дел запустило чат-бот "Выборы-2020" о местных выборах 25 октября. Чат-бот создан для защиты волеизъявления граждан и реагирования на факты нарушения избирательного процесса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители призывают сообщать о нарушениях избирательного процесса через чат бот по адресу - https://t.me/mvs_ua_bot. Сервис позволит определить виды нарушения, такие как:

подкуп избирателей или комиссии;

финансирование агитации;

ведение агитации;

препятствование волеизъявлению.

Далее нужно выбрать точное место, где произошло нарушение. Если свидетель нарушения находится на месте возможного нарушения, он может добавить геолокацию. После этого необходимо добавить фото или видео нарушения и комментарий к ним. Для обратной связи можно оставить свой номер телефона.

"Сообщение передается в Ситуационный центр Нацполиции, обрабатывается и регистрируется, после чего на место происшествия направляется патруль полиции", - сообщили в МВД.

Всего полицией открыты уже 309 уголовных дел относительно возможных нарушений избирательного процесса и составлены 1067 протоколов о совершении административных нарушений.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 12 октября до 1 ноября полиция переходит на усиленных режим работы в связи с местными выборами.