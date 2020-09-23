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МВД запустит чат-бот о местных выборах

Новина українською → Украина , Среда 23 сентября 2020 20:49
МВД запустит чат-бот о местных выборах Фото: человек со смартфоном (flickr.com)
Автор: Максим Зайченко

Министерство внутренних дел запустит чат-бот с информацией о местных выборах. Этот сервис должен повысить защиту украинцев во время волеизъявления.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что сейчас уже работает геоинформационный аналитический портал МВД "Местные выборы 2020", который предназначен для мониторинга правонарушений и состояния общественной безопасности в режиме реального времени.

"Следующим шагом вскоре станет запуск нового технологического продукта - Чат-бота "Выборы-2020", который в значительной степени повысит защиту волеизъявления граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах. По его словам, у ведомства достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Как писало РБК-Украина, 22 сентября полиция открыла восемь уголовных производств по факту нарушений в ходе избирательной кампании перед местными выборами. Всего за сутки поступило 51 сообщение о нарушениях.

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