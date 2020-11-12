В Україні поки не встановили результати виборів в 11 місцевих рад та 6 мерів

У Центральній виборчій комісії заявили про фініш встановлення результатів місцевих виборів в Україні. Станом на 12 листопада залишилося встановити результати в 11 рад і по 6 міським головам.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Всього в Україні з 1 577 місцевих рад територіальні виборчі комісії встановили результати виборів в 1566 рад. З 1421 міських, селищних, сільських голів встановлені результати по 1415.

"Процес встановлення результатів голосування - на фініші", - повідомили в ЦВК.

Також в Центрвиборчкомі додали, що сьогодні Чернівецька ТВК встановила результати виборів міського голови і призначила повторне голосування на 29 листопада. Крім цього були встановлені результати виборів депутатів Київської облради.

Нагадаємо, вчора Рада національної безпеки і оборони закликав ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, затримка з оголошенням результатів голосування створює загрозу нацбезпеці.

Також повідомлялося, що вчора ЦВК змінила склад Чернівецького тервиборчкому, де не могли встановити результати виборів.

Раніше РБК-Україна писало, в яких містах пройде другий тур місцевих виборів.