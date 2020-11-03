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В Ужгороді та Рівному оголосили другий тур виборів мера

Автор: Роман Тверденко

В Ужгороді та Рівному відбудеться другий тур на виборах мера. В Ужгороді також оголосили результати виборів до міськради.

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Про це повідомляє ОПОРА.

В Рівному у другий тур вийшли кандидат від партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян (12411 голосів) і від "Євросолідарності" Олександр Третяк (10591). Голосування відбудеться 22 листопада.

В Ужгороді за посаду мера у другому турі поборються діючий міський голова Богдан Андриив (6485 голосів) і кандидат від "Слуги народу" Віктор Щадей (5309 голосів). Там голосування також пройде 22 листопада.

У Ужгородська міськрада пройшли шість партій - "Батьківщина" (12,56% голосів), "Слуга народу" (11,52%), "Рідне Закарпаття" (8,33%), "ОПЗЖ" (8,24%), "Євросолідарність" (8,05%) і "Партія твого міста" (7,47%).

Нагадаємо, раніше другий тур виборів мера оголосили у Львові та Луцьку. У Кропивницького і Маріуполі мера вибрали в один тур.

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