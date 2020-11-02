Мера Маріуполя Бойченко обрали на другий термін

Чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко обраний на другий термін на посаді. Він набрав 64,57% голосів у першому турі.

Про це повідомляє "Суспільне" за підсумками засідання місцевого тервиборчкому.

Бойченко балотувався на виборах від власного блоку. У 2015 році він виграв вибори в Маріуполі в статусі самовисуванця.

Найближчим переслідувачем мера став Володимир Клименко від "ОПЗЖ". Він набрав 25,84% голосів. Інші кандидати набрали менше 5%.

Нагадаємо, що сьогодні також оголосили результати виборів міського голови у Кропивницькому. В один тур переміг чинний мер Андрій Райкович.

Крім цього, РБК-Україна писало, що минулого тижня оголосили другий тур виборів мерів у Луцьку. У ньому зійдуться Ігор Поліщук і Богдан Шиба.

Також другий тур буде і на виборах мера Львова. За посаду боротимуться чинний міський голова Андрій Садовий та Олег Синютка. Голосування пройде 22 листопада.

У понеділок повідомили, що проміжні результати місцевих виборів у Києві стануть відомі завтра, 3 листопада. На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії.