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У Луцьку офіційно відбудеться другий тур на виборах мера

Новость на русском → Луцьк, Четвер 29 жовтня 2020 22:29
У Луцьку офіційно відбудеться другий тур на виборах мера Фото: Ігор Поліщук (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Роман Тверденко

У Луцьку пройде другий тур на виборах міського голови. У ньому зійдуться Ігор Поліщук і Богдан Шиба.

Про це повідомив Volynpost.com.

Сьогодні голова міськвиборчкому оголосив результати. У першому турі переміг кандидат від партії "За майбутнє" і колишній радник мера Ігор Поліщук з 32,47% голосів. На другому місці самовисуванець Богдан Шиба - 13,14% голосів.

За підсумками засідання, голова Луцької ТВК Марія Парфенюк оголосила про проведення другого туру виборів міського голови 15 листопада.

Нагадаємо, сьогодні також Львівська територіальна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів. За результатами місцевих виборів, у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка від "Євросолідарності".

Також у четвер повідомлялося, що мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання коронавірусом. Він, за попередніми даними, перемагав на виборах мера.

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