ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Львові у другий тур виходять Садовий та Синютка, - ТВК

Новость на русском → Львів, Четвер 29 жовтня 2020 22:04
У Львові у другий тур виходять Садовий та Синютка, - ТВК Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Львівська територіальна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів. За результатами місцевих виборів, у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Так, за мера Львова Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборця (31,03%).

У свою чергу Руслан Кошулинський отримав 9,74% голосів, Ярослав Рущишин 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

Всього у виборах взяли участь трохи більше ніж 227 тисяч осіб.

Відзначимо, що раніше Андрій Садовий та Олег Синютка заявили, що готові провести дебати перед другим туром виборів.

У Львові у другий тур виходять Садовий та Синютка, - ТВК

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Садовий набрав 41,12% голосів, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинського - 9,98%.

Детальніше про кандидатів у мери Львова Андрія Садового, Олега Синютку і Руслана Кошулинського читайте в матеріалах РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Садовий може втратити контроль над міськрадою у Львові після виборів. Також у Садового побоюються можливого союзу між "Євросолідарністю" і "Свободою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Андрій Садовий Львів Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій
РБК-Українаінформаційне агентство Кабмін зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій