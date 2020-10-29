У Львові у другий тур виходять Садовий та Синютка, - ТВК

Львівська територіальна виборча комісія підрахувала 100% бюлетенів. За результатами місцевих виборів, у другий тур виходять чинний мер міста Андрій Садовий і Олег Синютка.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Так, за мера Львова Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), його основного конкурента Олега Синютку підтримали 70504 виборця (31,03%).

У свою чергу Руслан Кошулинський отримав 9,74% голосів, Ярослав Рущишин 4,67%, а Ігор Зінкевич - 3,37%.

Всього у виборах взяли участь трохи більше ніж 227 тисяч осіб.

Відзначимо, що раніше Андрій Садовий та Олег Синютка заявили, що готові провести дебати перед другим туром виборів.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Садовий набрав 41,12% голосів, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинського - 9,98%.

Детальніше про кандидатів у мери Львова Андрія Садового, Олега Синютку і Руслана Кошулинського читайте в матеріалах РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Садовий може втратити контроль над міськрадою у Львові після виборів. Також у Садового побоюються можливого союзу між "Євросолідарністю" і "Свободою".