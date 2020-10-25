Садовий лідирує на виборах мера Львова, - екзит-пол

Стали відомі результати екзит-полу на виборах у Львові. Лідирує чинний голова міста Андрій Садовий.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" і програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За даними екзит-полу, у чинного мера Львова 41,12% голосів, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинського - 9,98%.

Результати виборів до міської ради Львова:

"Європейська солідарність" - 30,74%

"Самопоміч" - 24,12%

"Голос" - 9,78%

ВО "Свобода" - 7,52%

"Варта" - 5,06%.

На посаду голови Львівської міської ради претендують чинний мер Андрій Садовий від партії "Самопоміч", екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка від "Євросолідарності", Руслан Кошулинський від ВО "Свобода", Ігор Зінкевич від партії "УКРОП", Ярослав Рущишин від "Голосу".

Раніше Садовий сказав РБК-Україна, що хотів би обійтися виборами в один тур.

Детальніше про кандидатів у мери Львова Андрія Садового, Олега Синютку і Руслана Кошулинского читайте в матеріалах РБК-Україна.

Зазначимо, Садовий може втратити контроль над міськрадою у Львові після виборів. Також у Садового побоюються можливого союзу між "Євросолідарністю" і "Свободою".

Нагадаємо, сьогодні в Україні відбулись місцеві вибори. В цьому році місцеві вибори в Україні пройшли за новими правилами.