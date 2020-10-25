Садовой лидирует на выборах мэра Львова, - экзит-пол

Стали известны результаты экзит-пола на выборах во Львове. Лидирует действующий глава города Андрей Садовой.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

По данным экзит-пола, у действующего мэра Львова 41,12% голосов, у Олега Синютки - 27,38%, у Руслана Кошулинского - 9,98%.

Результаты выборов в городской совет Львова:

"Европейская солидарность" - 30,74%

"Самопомощь" - 24,12%

"Голос" - 9,78%

ВО "Свобода" - 7,52%

"Варта" - 5,06%.

На должность главы Львовского городского совета претендуют действующий мэр Андрей Садовый от партии "Самопомоч", экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка от "Евросолидарности", Руслан Кошулинский от ВО "Свобода", Игорь Зинкевич от партии "УКРОП", Ярослав Рущишин от "Голоса".

Ранее Садовый сказал РБК-Украина, что хотел бы обойтись выборами в один тур.

Подробнее о кандидатах в мэры Львова Андрея Садового, Олега Синютку и Руслана Кошулинского читайте в материалах РБК-Украина.

Отметим, что Садовый может потерять контроль над горсоветом во Львове после выборов. Также у Садового опасаются возможного союза между "Евросолидарностью" и "Свободой".

Напомним, сегодня в Украине состоялись местные выборы. В этом году местные выборы в Украине прошли по новым правилам.