Местные выборы во Львове: что важно знать

Местные выборы по всей Украине пройдут уже в воскресенье, 25 октября. В рамках децентрализации вес и влияние власти на местах значительно возросли, потому в избирательной гонке участвуют также политики национального масштаба, среди них и народные депутаты. Исключением не стал и Львов, жители которого на этих выходных должны избрать мэра и городской совет.

Все, что нужно знать о местных выборах во Львове - в материале РБК-Украина.

Претенденты на мэрское кресло

За должность львовского городского головы вступили в схватку 17 кандидатов. Список основных конкурентов сформировался еще до официального старта избирательной кампании. Хотя пару лет до выборов действующий мэр утверждал, что вновь баллотироваться не будет.

Андрей Садовый занимает пост львовского градоначальника с 2006 года. Его кандидатуру на четвертую каденцию выдвинула партия "Самопомич", которая на парламентских выборах 2019 года не смогла снова пробиться в Раду. Лидерство в этой политсиле Садовый тогда уступил Оксане Сыроид, сказав, что больше не может совмещать мэрство и руководство партией.

Андрей Садовый (РБК-Украина)

Олег Синютка – бывший глава Львовской ОГА (2014-2019), а ныне народный депутат от "Европейской солидарности". Эта же политсила выдвинула его кандидатуру на должность мэра Львова. Интересно, что Садовый и Синютка начинали работать в городской администрации вместе еще в 2006 году, в следующем году нынешний нардеп стал заместителем мэра.

Олег Синютка (facebook.com/Oleg.Synyutka.official)

Руслан Кошулинский – вице-спикер Рады 7-го созыва, ныне депутат Львовского облсовета. Для него это вторая попытка отобрать мэрское кресло у Садового. С 2008 года заместитель главы ВО "Свобода", от этой партии и баллотируется на пост львовского городского головы. Активный участник Революции достоинства, ветеран АТО.

Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Игорь Зинкевич – бывший полицейский, а ныне депутат местного горсовета (избрался от партии "УКРОП") и помощник гендиректора Львовской национальной галереи искусств. Основатель популярной Facebook-группы "Варта-1". На ее базе была создана политическая партия "Варта", которая и выдвинула Зинкевича в мэры.

Игорь Зинкевич (facebook.com/profile.php?id=100005678175192)

Ярослав Рущишин – народный депутат от партии "Голос", баллотируется от нее на пост городского головы Львова. До прихода в Раду занимался швейным бизнесом во главе компании "Тротолла" (выпускает одежду для брендов Zara, NewLook и т.п.), был совладельцем "Львовской газеты". Политическую карьеру Рущишин начал в 2006 году, став депутатом львовского горсовета.

Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Тарас Кльофа – полковник медицинской службы, служил миротворцем в Ираке. Ныне заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, депутат Львовского горсовета. Был избран от партии "Самопомич", однако в конце мая с четырьмя коллегами вышел из фракции. В мэры его выдвинула "Слуга народа".

Тарас Кльофа (facebook.com/taras.klofa2020)

В выборах львовского городского головы также участвуют:

Бывший народный депутат двух созывов и глава набсовета "Укркорпинвест" Игорь Васюник .

. Бывший народный депутат от "Европейской солидарности" и профессор "Львовской политехники" Оксана Юринец (УДАР).

(УДАР). Правозащитница и главный врач госпиталя имени митрополита Андрея Шептицкого Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина").

("Духовная Украина"). Владелец стоматологических клиник и завкафедры хирургической стоматологии во "Львовском медицинском институте" Юрий Бунь .

. Глава управления инвестиционной политики Львовской ОГА и основатель инициативы "И так поймут!" Роман Матыс .

. Депутат Львовского горсовета и руководитель проектов в "Украинской галицкой ассамблее" Юлия Гвоздович ("Украинская галицкая партия").

("Украинская галицкая партия"). Волонтер и основатель ГО "Идея города", а также благотворительного фонда "Дело Скарбека" Назарий Брезицкий.

Адвокат Иван Василишин дважды неуспешно пытался пройти в Львовский горсовет и один раз в Верховную рады ("Конгресс украинских националистов").

дважды неуспешно пытался пройти в Львовский горсовет и один раз в Верховную рады ("Конгресс украинских националистов"). Депутат львовского горсовета, помощник нардепа Тараса Батенко и глава "Центра исследований взаимодействия общин" Игорь Телишевский ("За майбутнє").

("За майбутнє"). Архитектор и директор компании "Укрдизайнгруп" Игорь Кузьмак ("Народний рух Украины").

("Народний рух Украины"). Глава ГО "Идея нации" и борец с незаконной застройкой Остап Стахив ("Идея нации").

Борьба за горсовет

За места в новом созыве Львовского городского совета сражаются 19 партий. Прошлогодняя идея мэра сократить его состав вдвое поддержки не получил, потому кандидаты, как и на прошлых выборах, будут бороться за 64 депутатских мандата.

"Самопомич" на выборы традиционно ведет действующий глава города Андрей Садовый. В "топе" списка два его советника Виктория Довжик и Андрей Шевцив, а также хирург из местной больницы скорой помощи Гнат Герич. В команду вошли и медийщики: исполнительный директор ТРК "Львовская волна" Владимир Лучишин и директор по информационным проектам ТРК "Люкс" (принадлежит жене Садового) Парасковия Дворянин.

"Европейская солидарность" поставила первым номером лидера своей фракции в горсовете Петра Адамыка. По списку также идут пятеро депутатов Львовсовета: Ульяна Пак (также помощница нардепа Николая Княжицкого), Сергей Ивах, Остап Доскич, Иван Рудницкий и Елена Пасевич. В первой десятке также несколько общественных активистов и журналистка Оксана Маруняк.

"Голос" в гонке за места в горсовете возглавляет сотрудник "Украинского католического университета" Андрей Курочка. Среди прочих на мандаты претендуют бизнес-омбудсмен Львовской области Андрей Дячишин, а также два представителя холдинга !Fest Виктория Христенко и Виталий Троць. От "Голоса" идет гендиректор строительной компании "Ваш дом" Владимир Гаразд и помощница нардепа Рущишина – Надежда Возняк.

"Слугу народа" в горсовет ведет кандидат в мэры Тарас Кльофа. К нему присоединились начальник Службы автомобильных дорог Львовщины Олег Береза и его подчиненный Анураг Сингх, профессор "Львовской политехники" Владимир Мартынюк. На депутатство нацелились также и.о. начальника управления капитального строительства ЛОДА Павел Терех и полковник Нацгвардии Сергей Шуляк.

"Свободу" на выборах в горсовет Львова возглавляет Руслан Кошулинский. В списке много действующих местных депутатов, среди них: Маркиян Лопачак, Андриян Гутник, Андрей Рикота, Марьяна Батюк и другие. В первой десятке и младший брат лидера партии – Андрей Тягныбок.

"Варта" на первую позицию выставила депутата горсовета Валерия Веремчука. Кандидат в мэры от этой партии Игорь Зинкевич только под четвертым номером. На мандаты от этой политсилы претендуют несколько предпринимателей: Наталия Шелестак, Данила Коць, Артем Хмых и Елена Халилова. В список включили и заведующую отделением в областной "инфекционке" Софию Кащевскую.

Как правильно проголосовать на местных выборах во Львове

В воскресенье, 25 октября, избиратели впервые столкнутся с новой системой голосования. Сразу стоит отметить, что в процедуре выборов городских голов все без изменений. Но вот за депутатов в советы голосовать стало немного сложнее. Теперь в бюллетене нужно выбрать не только партию, но и проставить в соседний квадрат порядковый номер конкретного кандидата, которому избиратель готов доверить мандат. Если же определиться с фамилией не удалось, то можно поставить галочку или "+" хотя бы за политсилу – такой бюллетень тоже засчитают.

Напомним, что в этом году местные выборы в Украине проходят по новым правилам.

Ранее РБК-Украина также писало о том, как правильно заполнять избирательный бюллетень.