Списки партий на выборах во Львове: кто может попасть в горсовет
На местных выборах 25 октября в Украине состоится голосование за кандидатов в депутаты городских советов. Какие политические силы баллотируются в горсовет Львова, списки партий и кандидатов в борьбе за депутатские мандаты - подробно в материале РБК-Украина.
Выборы во Львове
Избирательная кампания местных выборов в Украине в 2020 году проходит по новому законодательству. Согласно правилам организации голосования в местные советы, избиратели в городах с населением от 10 тысяч жителей, в частности во Львове, будут голосовать по открытым спискам - не только за партии, но и за кандидатов из списка выбранной политсилы.
Во Львове на выборах 2020 образовано 6 территориальных избирательных округов. В каждом округе партия может выдвинуть от 5 до 12 претендентов в горсовет. Порядок кандидатов в списке политсилы формируют самостоятельно.
При заполнении бюллетеня важно проголосовать за партию, а кандидата выбирать не обязательно. Но если избиратель отметит кандидата без указания партии, либо поставит "галочку" за одну политсилу, а кандидата выберет от другой, бюллетень будет признан недействительным.
Список партии "Самопомич"
Под первым номером в городской совет баллотируется основатель политсилы и действующий мэр Львова Андрей Садовый.
Всего "Самопомич" выдвигает 50 кандидатов. Первая десятка общего партийного списка:
- Андрей Садовый - мэр города с 2006 года, зарегистрирован кандидатом на пост городского головы.
- Виктория Довжик - советник главы городской администрации.
- Гнат Герич - врач, заведующий хирургическим отделением Львовской больницы скорой помощи.
- Оксана Дыник - гендиректор ООО "Львовская изоляторная компания".
- Владимир Лучишин - исполнительный директор ТРК "Львовська хвыля".
- Роман Федишин
- Прасковья Дворянин
- Андрей Шевцив
- Андрей Закалюк
- Юлия Хомчин
Кандидаты в депутаты от "Европейской солидарности"
Львовская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 кандидата в депутаты горсовета от "Европейской солидарности". Лидеры партийного списка:
- Петр Адамик - замдиректора ООО "Британский дом".
- Ульяна Пак - помощник-консультант народного депутата.
- Сергей Ивах - предприниматель.
- Остап Доскич - финансовый директор компании "Львовметаллпласт".
- Елена Пасевич - преподаватель Университета банковского дела.
- Владимир Гой
- Лейла Мелесова-Вальчак
- Анастасия Окряк
- Иван Рудницкий
- Оксана Маруняк
Кандидатом в мэры Львова от "Европейской солидарности" стал нардеп ВР IX созыва, член президиума и политсовета партии, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка .
Партийный список "Голоса" на выборах во Львове
В городской совет баллотируются 56 кандидатов по единому партийному списку "Голоса". Первая десятка выглядит следующим образом:
- Андрей Курочка - замруководителя отдела развития Украинского католического университета
- Андрей Дячишин - директор компании "Идея-Груп"
- Виталий Троць - руководитель юридического отдела "Холдинг эмоций ФЕСТ"
- Мария Чижишин - бухгалтер
- Виктория Христенко
- Владимир Гаразд
- Олекса Возняк
- Тарас Миляник
- Анастасия Карпьяк
- Иванна Герус
От "Голоса" на пост городского головы Львова выдвигается народный депутат Верховной рады IX созыва Ярослав Рущишин.
Кандидаты от "Слуги народа"
Партийный список в горсовет на выборах 2020 возглавил кандидат в мэры от "Слуги народа" Тарас Кльофа (врач, депутат Львовского облсовета).
- Тарас Кльофа
- Олег Береза
- Лидия Лукович
- Владимир Мартынюк
- Ирина Чех
- Юрий Хомяк
- Андрей Волчанский
- Игорь Дулин
- Ульяна Оксенюк
- Мария Лев
- Виталий Доманицкий
- Сергей Шуляк
Список ВО "Свобода" на выборы в горсовет
Руслан Кошулинский баллотируется в мэры Львова, а также является лидером партийного списка в горсовет:
- Руслан Кошулинский
- Маркиян Лопачак
- Любомир Мельничук
- Ирина Шалаковська
- Любомира Вовчок
- Андриан Гутник
- Игорь Янкив
- Андрей Тягнибок
- Елена Усик
- Марьяна Батюк
Кто баллотируется от партии "Варта"
Политическая сила идет на выборы в городской совет Львова с 64 кандидатами в депутаты. Основатель "Варты" Игорь Зинкевич выдвигается в мэры и входит в первую десятку партийного списка:
- Валерий Веремчук
- Юрий Мартынюк
- Наталья Шелестак
- Игорь Зинкевич
- Неля Васюта
- Орест Печенко
- Артем Хмыз
- Ирина Оршак
- Елена Халилова
- Даниил Коць
Рейтинги партий
Для прохождения в городской совет Львова на выборах партии необходимо набрать более 5% голосов.
Согласно данным предвыборного соцопроса группы "Рейтинг" (3-12 июля, 1200 респондентов), самые высокие шансы имеют "Европейская солидарность", "Самопомич" и "Голос".
- "Европейская солидарность" - 28,2%
- “Самопомич” - 18,6%
- "Голос" - 9,8%
- "Слуга народа" - 7,6%
- ВО "Свобода" - 5,7%
- ВО "Батькивщина" -5,6%
- "Варта" - 4,6%
- "Гражданская позиция" - 4,2%
- "Сила и честь" - 3,4%
- "Украинская галицкая партия" - 3,3%