Списки партий на выборах во Львове: кто может попасть в горсовет

На местных выборах 25 октября в Украине состоится голосование за кандидатов в депутаты городских советов. Какие политические силы баллотируются в горсовет Львова, списки партий и кандидатов в борьбе за депутатские мандаты - подробно в материале РБК-Украина.

Выборы во Львове

Избирательная кампания местных выборов в Украине в 2020 году проходит по новому законодательству. Согласно правилам организации голосования в местные советы, избиратели в городах с населением от 10 тысяч жителей, в частности во Львове, будут голосовать по открытым спискам - не только за партии, но и за кандидатов из списка выбранной политсилы.

Во Львове на выборах 2020 образовано 6 территориальных избирательных округов. В каждом округе партия может выдвинуть от 5 до 12 претендентов в горсовет. Порядок кандидатов в списке политсилы формируют самостоятельно.

При заполнении бюллетеня важно проголосовать за партию, а кандидата выбирать не обязательно. Но если избиратель отметит кандидата без указания партии, либо поставит "галочку" за одну политсилу, а кандидата выберет от другой, бюллетень будет признан недействительным.

Список партии "Самопомич"

Под первым номером в городской совет баллотируется основатель политсилы и действующий мэр Львова Андрей Садовый.

Всего "Самопомич" выдвигает 50 кандидатов. Первая десятка общего партийного списка:

Андрей Садовый - мэр города с 2006 года, зарегистрирован кандидатом на пост городского головы. Виктория Довжик - советник главы городской администрации. Гнат Герич - врач, заведующий хирургическим отделением Львовской больницы скорой помощи. Оксана Дыник - гендиректор ООО "Львовская изоляторная компания". Владимир Лучишин - исполнительный директор ТРК "Львовська хвыля". Роман Федишин Прасковья Дворянин Андрей Шевцив Андрей Закалюк Юлия Хомчин

Кандидаты в депутаты от "Европейской солидарности"

Львовская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 64 кандидата в депутаты горсовета от "Европейской солидарности". Лидеры партийного списка:

Петр Адамик - замдиректора ООО "Британский дом". Ульяна Пак - помощник-консультант народного депутата. Сергей Ивах - предприниматель. Остап Доскич - финансовый директор компании "Львовметаллпласт". Елена Пасевич - преподаватель Университета банковского дела. Владимир Гой Лейла Мелесова-Вальчак Анастасия Окряк Иван Рудницкий Оксана Маруняк

Кандидатом в мэры Львова от "Европейской солидарности" стал нардеп ВР IX созыва, член президиума и политсовета партии, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка .

Партийный список "Голоса" на выборах во Львове

В городской совет баллотируются 56 кандидатов по единому партийному списку "Голоса". Первая десятка выглядит следующим образом:

Андрей Курочка - замруководителя отдела развития Украинского католического университета Андрей Дячишин - директор компании "Идея-Груп" Виталий Троць - руководитель юридического отдела "Холдинг эмоций ФЕСТ" Мария Чижишин - бухгалтер Виктория Христенко Владимир Гаразд Олекса Возняк Тарас Миляник Анастасия Карпьяк Иванна Герус

От "Голоса" на пост городского головы Львова выдвигается народный депутат Верховной рады IX созыва Ярослав Рущишин.

Кандидаты от "Слуги народа"

Партийный список в горсовет на выборах 2020 возглавил кандидат в мэры от "Слуги народа" Тарас Кльофа (врач, депутат Львовского облсовета).

Тарас Кльофа Олег Береза Лидия Лукович Владимир Мартынюк Ирина Чех Юрий Хомяк Андрей Волчанский Игорь Дулин Ульяна Оксенюк Мария Лев Виталий Доманицкий Сергей Шуляк

Список ВО "Свобода" на выборы в горсовет

Руслан Кошулинский баллотируется в мэры Львова, а также является лидером партийного списка в горсовет:

Руслан Кошулинский Маркиян Лопачак Любомир Мельничук Ирина Шалаковська Любомира Вовчок Андриан Гутник Игорь Янкив Андрей Тягнибок Елена Усик Марьяна Батюк

Кто баллотируется от партии "Варта"

Политическая сила идет на выборы в городской совет Львова с 64 кандидатами в депутаты. Основатель "Варты" Игорь Зинкевич выдвигается в мэры и входит в первую десятку партийного списка:

Валерий Веремчук Юрий Мартынюк Наталья Шелестак Игорь Зинкевич Неля Васюта Орест Печенко Артем Хмыз Ирина Оршак Елена Халилова Даниил Коць

Рейтинги партий

Для прохождения в городской совет Львова на выборах партии необходимо набрать более 5% голосов.

Согласно данным предвыборного соцопроса группы "Рейтинг" (3-12 июля, 1200 респондентов), самые высокие шансы имеют "Европейская солидарность", "Самопомич" и "Голос".