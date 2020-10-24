Місцеві вибори у Львові: що важливо знати

Місцеві вибори по всій Україні пройдуть вже в неділю, 25 жовтня. В рамках децентралізації вагу і вплив влади на місцях значно зросли, тому у виборчих перегонах беруть участь також політики національного масштабу, серед них і народні депутати. Винятком не став і Львів, жителі якого на цих вихідних повинні обрати мера і міської ради.

Все, що потрібно знати про місцеві вибори у Львові - в матеріалі РБК-Україна.

Претенденти на мерське крісло

За посаду львівського міського голови вступили в сутичку 17 кандидатів. Список основних конкурентів сформувався ще до офіційного старту виборчої кампанії. Хоча кілька років до виборів чинний мер стверджував, що знову балотуватися не буде.

Андрій Садовий займає посаду львівського мера з 2006 року. Його кандидатуру на четверту каденцію висунула партія "Самопоміч", яка на парламентських виборах 2019 року не змогла знову пробитися в Раду. Лідерство в цій політсилі Садовий тоді поступився Оксані Сироїд, сказавши, що більше не може суміщати мерство і керівництво партією.

Андрій Садовий (РБК-Україна)

Олег Синютка – колишній голова Львівської ОДА (2014-2019), а нині народний депутат від "Європейської солідарності". Ця ж політсила висунула його кандидатуру на посаду мера Львова. Цікаво, що Садовий і Синютка починали працювати в міській адміністрації разом ще в 2006 році, в наступному році нинішній нардеп став заступником мера.

Олег Синютка (facebook.com/Oleg.Synyutka.official)

Руслан Кошулинський – віце-спікер Ради 7-го скликання, нині депутат Львівської облради. Для нього це друга спроба відібрати мерське крісло у Садового. З 2008 року заступник голови ВО "Свобода", від цієї партії і балотується на посаду львівського міського голови. Активний учасник Революції гідності, ветеран АТО.

Руслан Кошулинський (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Ігор Зінкевич – колишній поліцейський, а нині депутат місцевої міськради (обрався від партії "УКРОП") і помічник гендиректора Львівської національної галереї мистецтв. Засновник популярної Facebook-групи "Варта-1". На її базі була створена політична партія "Варта", яка й висунула Зінкевича в мери.

Ігор Зінкевич (facebook.com/profile.php?id=100005678175192)

Ярослав Рущишин – народний депутат від партії "Голос", балотується від неї на посаду міського голови Львова. До приходу в Раду займався швейним бізнесом на чолі компанії "Тротолла" (випускає одяг для брендів Zara, NewLook і т. п.), був співвласником "Львівської газети". Політичну кар'єру Рущишин почав в 2006 році, ставши депутатом львівської міськради.

Ярослав Рущишин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Тарас Кльофа – полковник медичної служби, служив миротворцем в Іраку. Нині заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, депутат Львівської міськради. Був обраний від партії "Самопоміч", однак в кінці травня з чотирма колегами вийшов з фракції. В мери його висунула "Слуга народу".

Тарас Кльофа (facebook.com/taras.klofa2020)

У виборах львівського міського голови також беруть участь:

Колишній народний депутат двох скликань і голова наглядової ради "Укркорпінвест" Ігор Васюник .

. Колишній народний депутат від "Європейської солідарності" і професор "Львівської політехніки" Оксана Юринець (УДАР).

(УДАР). Правозахисниця і головний лікар шпиталю імені митрополита Андрея Шептицького Наталія Ван Доеверен ("Духовна Україна").

("Духовна Україна"). Власник стоматологічних клінік і завкафедри хірургічної стоматології у "Львівському медичному інституті" Юрій Бунь .

. Глава управління інвестиційної політики Львівської ОДА і засновник ініціативи "І так зрозуміють!" Роман Матис .

. Депутат Львівської міськради і керівник проектів "Української галицької асамблеї" Юлія Гвоздович ("Українська галицька партія").

("Українська галицька партія"). Волонтер і засновник ГО "Ідея міста", а також благодійного фонду "Справа Скарбека" Назарій Брезицький.

Адвокат Іван Василишин двічі безуспішно намагався пройти до Львівської міськради і один раз до Верховної ради ("Конгрес українських націоналістів").

двічі безуспішно намагався пройти до Львівської міськради і один раз до Верховної ради ("Конгрес українських націоналістів"). Депутат львівської міськради, помічник нардепа Тараса Батенка і голова "Центру досліджень взаємодії громад" Ігор Телишевский ("За майбутнє").

("За майбутнє"). Архітектор і директор компанії "Укрдизайнгруп" Ігор Кузьмак ("Народний рух України").

("Народний рух України"). Голова ГО "Ідея нації" і борець із незаконною забудовою Остап Стахів ("Ідея нації").

Боротьба за міськраду

За місця в новому скликанні Львівської міської ради б'ються 19 партій. Минулорічна ідея мера скоротити його склад вдвічі підтримки не отримав, бо кандидати, як і на минулих виборах, будуть боротися за 64 депутатських мандата.

"Самопоміч" на вибори традиційно веде чинний голова міста Андрій Садовий. В "топі" списку два його радника Вікторія Довжик та Андрій Шевців, а також хірург місцевої лікарні швидкої допомоги Гнат Герич. В команду увійшли і медійники: виконавчий директор ТРК "Львівська хвиля" Володимир Лучишин та директор з інформаційних проектів ТРК "Люкс" (належить дружині Садового) Парасковія Дворянин.

"Європейська солідарність" поставила першим номером лідера своєї фракції в міськраді Петра Адамика. За списком також йдуть п'ятеро депутатів Львівради: Уляна Пак (також помічниця нардепа Миколи Княжицького), Сергій Івах, Остап Доскіч, Іван Рудницький і Олена Пасевич. У першій десятці також кілька громадських активістів і журналістка Оксана Маруняк.

"Голос" в перегонах за місця в міськраді очолює співробітник "Українського католицького університету" Андрій Курочка. Серед інших на мандати претендують бізнес-омбудсмен Львівської області Андрій Дячишин, а також два представника холдингу !Fest Вікторія Христенко і Віталій Троць. Від "Голосу" йде гендиректор будівельної компанії "Ваш дім" Володимир Гаразд і помічниця нардепа Рущишина – Надія Возняк.

"Слугу народу" у міськраду веде кандидат у мери Тарас Кльофа. До нього приєдналися начальник Служби автомобільних доріг Львівщини Олег Береза і його підлеглий Анураг Сінгх, професор "Львівської політехніки" Володимир Мартинюк. На депутатство націлилися також в. о. начальника управління капітального будівництва ЛОДА Павло Терех і полковник Нацгвардії Сергій Шуляк.

"Свободу" на виборах до міськради Львова очолює Руслан Кошулинський. У списку багато діючих місцевих депутатів, серед них: Маркіян Лопачак, Андріян Гутник, Андрій Рікота, Мар'яна Батюк та інші. У першій десятці і молодший брат лідера партії – Андрій Тягнибок.

"Варта" на першу позицію виставила депутата міськради Валерія Веремчука. Кандидат у мери від цієї партії Ігор Зінкевич тільки під четвертим номером. На мандати від цієї політсили претендують кілька підприємців: Наталія Шелестак, Данила Коць, Артем Хмих і Олена Халілова. У список включили і завідувачку відділенням в обласній "інфекціонці" Софію Кащевську.

Як правильно проголосувати на місцевих виборах у Львові

У неділю, 25 жовтня, виборці вперше зіткнуться з новою системою голосування. Відразу варто відзначити, що в процедурі виборів міських голів все без змін. Але ось за депутатів до рад голосувати стало трохи складніше. Тепер у бюлетені потрібно обирати не лише партію, але й проставити в сусідній квадрат порядковий номер конкретного кандидата, якому виборець готовий довірити мандат. Якщо ж визначитися з прізвищем не вдалося, то можна поставити галочку або "+" хоча б за політсилу – такий бюлетень теж зарахують.

Нагадаємо, що в цьому році місцеві вибори в Україні проходять за новими правилами.

Раніше РБК-Україна також писало про те, як правильно заповнювати виборчий бюлетень.