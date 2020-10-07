Что нужно знать о кандидате в мэры Львова Руслане Кошулинском: главное

Бывший единый кандидат от националистических сил на пост президента и ныне действующий депутат Львовского областного совета Руслан Кошулинский вновь попытается побороться за кресло мэра Львова. На выборы 25 октября он идет от своей несменной политической силы "Свобода". Что известно об одном из претендентов на мэрское кресло читайте в материале РБК-Украина.

Руслан Кошулинский родился 9 сентября 1969 года во Львове. После окончания школы вступил на военную службу, где был командиром взвода Группы советских войск в Германии. Трудовую деятельность начал на должности завпроизводства в ресторане в Карпатах. В середине 90-х отправился на заработки в тайгу на юг Красноярского края, где работал поваром. После возвращения занялся предпринимательством.

Кошулинский окончил технологический факультет Кооперативного техникума во Львове в 1991 году. Высшее образование получил в 2006-м, окончив Тернопольский экономический университет по специальности "право".

Руслан Кошулинский (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Политическая карьера

Впервые вошел в политику в 1996 году, когда стал членом Социал-Национальной партии Украины (нынешняя партия "Свобода"). В 2001 году стал помощником народного депутата Олега Тягнибока. В качестве помощника он пробыл, с двухлетним перерывом, до 2006 года. Уже спустя два года стал заместителем главы партии "Свобода".

Впервые в Верховную раду баллотировался в 2006 году. Однако не прошел, как и год спустя. Попасть в парламент удалось лишь в 2012 году. Все разы выдвигался от "Свободы". До 2014-го был вице-спикером парламента. В 2014-м также баллотировался в Раду, но не прошел.

С 2010 по 2012 был депутатом Львовского горсовета, где возглавлял фракцию "Свободы". В горсовете входил в бюджетную комиссию. С 2015-го является депутатом Львовского областного совета. Тогда же баллотировался и на должность мэра Львова. Даже вышел во второй тур, но уступил Андрею Садовому, набрав чуть менее 37% голосов.

В прошлом году выдвигался как единый кандидат в президенты от националистических сил. Во время голосования набрал лишь 1,62% голосов, заняв девятое место среди всех кандидатов. Летом 2019-го также шел в Раду по списку "Свободы" под пятым номером. Но партия не прошла.

Драка с "атошниками"

В декабре 2015 года под зданием Львовского облсовета прошел пикет с участием ветеранов АТО. На тот момент депутаты рассматривали вопрос о создании комиссии, которая должна была решить проблемы с перевозчиками. Депутаты от "Свободы" тогда якобы заявляли, что пикет организовали не "атошники".

В итоге несколько бойцов АТО ворвались в сессионный зал и устроили словесную перепалку, которая переросла в небольшую драку. В частности, Кошулинский повздорил с помощником главы облсовета Валентином Харловым и в ход пошли кулаки.

Руслан Кошулинский - кандидат в мэры от ВО "Свобода" (facebook.com/ruslan.koshulynskyy)

Обвинения со стороны конкурентов

В крупные скандалы за время политической деятельности Кошулинский попасть не успел. Однако перед выборами мэра Львова в 2015-м в газете "Самопомочи" вышел материал о "тесных связях" Кошулинского с местным бизнесменом Владимиром Дидухом, который в криминальных кругах известен как "Вова Морда". В ответ Кошулинский обвинил Садового в попытках облить его грязью.

Похожая ситуация произошла и во время президентской кампании в 2019 году. Тогда в СМИ появлялись материалы, в которых указывалось на причастность к газовым схемам Владимира Онищенко и Сергея Курченко торговой биржи Кошулинского "Универсал". Правда, сам националист заявил, что продал свою часть фирмы еще в 2015 году. А сама компания не осуществила на то время ни одной сделки.