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Стало відомо, коли оголосять проміжні результати виборів у Києві

Новость на русском → Київ, Понеділок 02 листопада 2020 15:58
Стало відомо, коли оголосять проміжні результати виборів у Києві Фото: результати виборів в Києві стануть відомі завтра (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі завтра, 3 листопада. На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії.

Про це на брифінгу заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова.

За її словами, сьогодні свої протоколи має подати Святошинська районна комісія, дев'ять інших подали їх раніше. У деяких районах частина протоколів уточнюється.

"Всі дані по цифрам будуть оголошені завтра... о 13:00", - зазначила Королькова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада.

"Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія має оголосити не пізніше ніж на 12-й день після дня голосування... це 6 листопада... ми будемо намагатися зробити це швидше", - сказав заступник Київського виборчкому Микола Нілов.

Раніше стало відомо, що у Кропивницькому на виборах мера переміг чинний міський голова Андрій Райкович. Також повідомлялося, що ЦВК встановила переможців виборів місцевих голів у 131 населеному пункті.

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